Disney попереджатиме про дискримінацію в старих мультфільмах. Що в них не так?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Образ сіамських котів з "Леді та волоцюги" вважають образливим для азійців

"Ця програма містить негативне зображення і/або зображує неналежне поводження з людьми інших культур", - таке попередження будуть бачити глядачі перед початком класичних диснеївських мультфільмів: "Дамбо", "Леді та волоцюги" й низки інших.

"Ці стереотипи були неправильними тоді й невірні зараз", - попереджатимуть глядачів.

"Ми хочемо визнати їхній шкідливий вплив, винести уроки і почати дискусію про те, як разом створити майбутнє без дискримінації", - завершується попередження корпорації. Демонструвати його будуть при перегляді мультфільмів на стрімінговому сервісі Disney +.

Серед інших фільмів, які отримали дисклеймер про расизм - мультфільм 1970 року "Коти-аристократи", де один з персонажів-котів показаний з пофарбованою жовтим кольором мордою і грає на роялі паличками для їжі, та "Пітер Пен", в якому корінних жителів країни Нетландії називають "червоношкірими".

Расизм у цих фільмах в основному стосується образів тварин. Деякі фільми, такі як мюзикл "Пісня Півдня" за участю живих акторів, видалили зі стрімінгу зовсім - теж через расизм.

Які фільми отримали попередженням і за що?

" Леді та волоцюга " (1955) : У цій романтичній історії кохання між двома собаками з різних верств суспільства є персонажі Сі та Ам, сіамські коти. Їхнє зображення вважають стереотипом, спрямованим проти азійців. Також перестороги викликала сцена у притулку для собак, у якій фігурують чихуахуа Педро, що говорить із сильним мексиканським акцентом, і хорт на ім'я Борис.

: У цій романтичній історії кохання між двома собаками з різних верств суспільства є персонажі Сі та Ам, сіамські коти. Їхнє зображення вважають стереотипом, спрямованим проти азійців. Також перестороги викликала сцена у притулку для собак, у якій фігурують чихуахуа Педро, що говорить із сильним мексиканським акцентом, і хорт на ім'я Борис. "Коти-Аристократи" (1970) : Сіамського кота на прізвисько Шун Гон озвучував білий актор. Сам образ - карикатура на людей азійської раси. Він грає на піаніно паличками для їжі.

: Сіамського кота на прізвисько Шун Гон озвучував білий актор. Сам образ - карикатура на людей азійської раси. Він грає на піаніно паличками для їжі. "Дамбо" (1941) : Слоненя Дамбо вчить літати на вухах група ворон, які, як вважають у Disney, розмовляють з підкресленим афроамериканським акцентом. Голову групи ворон звуть Джим Кроу - це визнали відсиланням до "законів Джима Кроу" - так у США називали елементи законодавства, спрямовані на расову сегрегацію.

: Слоненя Дамбо вчить літати на вухах група ворон, які, як вважають у Disney, розмовляють з підкресленим афроамериканським акцентом. Голову групи ворон звуть Джим Кроу - це визнали відсиланням до "законів Джима Кроу" - так у США називали елементи законодавства, спрямовані на расову сегрегацію. "Книга Джунглів" (1968) : У цій екранізації "Мауглі" Редьярда Кіплінга орангутанг Луї співає джаз і багато лінується. Цей образ давно критикують, вважаючи пародією на афроамериканців.

: У цій екранізації "Мауглі" Редьярда Кіплінга орангутанг Луї співає джаз і багато лінується. Цей образ давно критикують, вважаючи пародією на афроамериканців. Пітер Пен (1953) : Корінних жителів вигаданої країни Нетландії в мультфільмі називають "червоношкірими", це расистський термін. Пітер Пен і його втрачені хлопчики танцюють в індіанських головних уборах. У Disney вважають це формою культурної апропріації. Крім того, у фільмі звучить пісня під назвою "Що робить червону людину червоною?". Пізніше її перейменували на "Що робить сміливу людину сміливою?".

: Корінних жителів вигаданої країни Нетландії в мультфільмі називають "червоношкірими", це расистський термін. Пітер Пен і його втрачені хлопчики танцюють в індіанських головних уборах. У Disney вважають це формою культурної апропріації. Крім того, у фільмі звучить пісня під назвою "Що робить червону людину червоною?". Пізніше її перейменували на "Що робить сміливу людину сміливою?". Пісня Півдня (1946): Один із найскандальніших фільмів Disney, який у США не вийшов на DVD. Один з персонажів - раб з плантації Дядечко Ремус. Його образ зміцнює старий міф про те, що чорношкірі раби на плантаціях жили щасливо.

Disney - не єдина корпорація, яка сьогодні маркує свої старі мультфільми. Те ж саме робить компанія Warner Bros, яка у 1943 році випустила повнометражний мультфільм "Чорновугілька та сім гномів", - своєрідну пародію на диснеївську "Білосніжку", де всі персонажі були зображені афроамериканцями. Мультфільм ряснів расовими стереотипами.

Також в "активі" у Warner Brothers кілька пародій на японців, зроблених під час Другої світової.