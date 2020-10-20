У зірки "Великого Лебовські" Джеффа Бріджеса виявили рак

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Оскароносний американський актор Джефф Бріджес повідомив, що у нього виявили лімфому, але каже, що має "хороший прогноз".

У твіті, де він згадує свого героя на прізвисько "Чувак" у фільмі "Великий Лебовські", Бріджес сказав, що це серйозна хвороба і він починає лікування.

Лімфома - це форма раку, яка вражає лімфатичну систему, яка бере участь у створенні імунітету та боротьбі зі шкідливими мікробами.

У 2010 році Бріджес отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль за фільм "Божевільне серце", де він зіграв співака-алкоголіка.

Він також відомий своїми ролями в фільмах "Останній кінопоказ", "Претендент" та "Людина з зірки", а також культовому фільмі "Великий Лебовські" 1998 року, де він грає "Чувака".

В інтерв'ю ВВС у 2016 році Бріджес сказав: "Я справді намагаюся не зніматися у фільмах. Я намагаюся не грати, бо є так багато інших речей, які я люблю робити, наприклад, грати на гітарі. Як тільки ви себе цьому присвятите, ви зайняті, тому я справді намагаюся не залучатися до цього".