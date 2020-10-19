На Франківщині через ускладенння коронавірусу помер 8-річний хлопчик

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Реанімаційне відділення для хворих на Соvid у Запоріжжі

У Коломиї через ускладнення коронавірусної хвороби помер 8-річний хлопчик.

Він був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Дитину привезли в лікарню в четвер увечері, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"О 21-й годині був госпіталізований відразу у відділення реанімації у дуже важкому стані, з пневмоніями, з ускладненнями дуже серйозними. Був підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав він на ранковому брифінгу.

У п'ятницю дитині зробили ПЛР-тест і підтвердили COVID-19.

"На жаль, 17 числа, в суботу, він помер. Лікарі не змогли його врятувати", - додав міністр.

Івано-Франківщина - наразі на сьомому місці в Україні за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Облцентр станом на понеділок належить до червоної зони.

Загалом в Україні вже 5 673 людей померли через коронавірус, останнім часом кількість смертей зростає.