Україна витратить 19 млн на препарат проти Covid-19. ВООЗ каже, він неефективний

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Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) придбає 28,2 тисячі флаконів препарату "Ремдесивір" за понад 19,3 млн гривень, який застосовують для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє "Інтерфакс", доставку першої партії здійснять одразу ж, як Міністерство охорони здоров'я надасть на це спеціальний дозвіл - наразі ремдесивір є незареєстрованим в Україні препаратом.

Вчора головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що ремдесивір показав себе надійним у боротьбі з Covid-19: "При його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні і зменшується кількість летальних випадків", - сказав він в ефірі "Радіо Свобода".

За словами пана Ляшка, препарат з'явиться в Україні найближчим часом.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я минулого тижня заявила, що ремдесивір не допомагає знизити смертність при Covid-19.

Тривалий час фахівці покладали на ремдисивір (антивірусний препарат, розроблений для лікування Еболи), а також низку інших ліків, великі надії в лікуванні Covid-19.

Ремдесивір, зокрема, застосовували під час лікування Дональда Трампа, який нещодавно перехворів коронавірусною інфекцією.

Проте нові дані свідчать про їхню неефективність, кажуть у ВООЗ: ці ліки "чинять незначний" або "не чинять жодного" впливу на перебіг хвороби у госпіталізованих.

"На жаль, виявилося, що всі ліки в цьому дослідженні не подають надій з точки зору змін показників смертності", - кажуть у ВООЗ.

"Ці результати суттєво не змінювалися і при виключенні певних країн, регіонів або груп населення".

Дослідження ВООЗ охоплювало досвід лікарень, що працюють у понад 30 країнах світу. Фахівці розглядали вплив лікування різними препаратами на загальну смертність, а також на тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів.

У Медичних закупівлях України, коментуючи результати цього дослідження, зазначили, що його поки не оприлюднювали в наукових журналах і воно не було рецензоване вченими.