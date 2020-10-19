Ведмеді загризли працівника зоопарку на очах у відвідувачів

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Китайський парк тварин пообіцяв посилити безпеку після того, як на одного з його працівників напали ведмеді. Людину вбили на очах цілого автобуса з туристами.

Нещасний випадок у Шанхайському парку тварин стався у суботу у "зоні диких звірів".

У соціальних мережах поширюють відео з місця інциденту, на якому видно, як група туристів у автобусі кричить, спостерігаючи за ведмедями.

Парк висловив співчуття родині працівника.

Шанхайський парк на своєму сайті висловив "надзвичайний сум, що сталася така трагедія", додавши, що адміністрація парку також "вибачилася перед туристами за заподіяні незручності".

Парк заявляє, що вивчає інцидент, там покращать ситуацію з безпекою та "зроблять усе можливе, щоб усунути наслідки інциденту".

З того часу "зона диких звірів" тимчасово закрита, відвідувачам повернули гроші та "посилили безпеку виробничої діяльності" в зоопарку.

Що на відео?

Відео, яке крутиться в китайській соцмережі Weibo, показує, як туристи кричать, сидячи в автобусі, а на вулиці видно кількох ведмедів, що скупчилися в одному місці.

Ця частина парку доступна лише для відвідувачів на автобусах, гуляти пішки там заборонено. На кадрах з Weibo видно, що тваринам дозволено вільно пересуватися цією частиною парку.

На відео можна почути чоловіка, який вигукує "там хтось є", а інший запитує "що відбувається?".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ведмеді вільно гуляють в одному з китайських природних парків

Відео швидко стало вірусним і викликало суперечки про існування зоопарків.

Одні твердять, що ведмеді діяли так, як і будь-яка дика тварина за подібних обставин. Вони бачать єдиним вирішенням проблеми закрити зоопарки, а тварин випустити на волю.

Інші користувачі соцмережі засудили відсутність у зоопарку заходів безпеки та поспівчували туристам, які стали свідками смерті, заявивши, що вони "глибоко травмовані".

У Китаї вбивство наглядача зоопарку тваринами - рідкість, але напади трапляються доволі часто. Хоча в більшості випадків їх, як стверджується, спричиняють самі відвідувачі.

У 2017 році чоловіка вкусив ведмідь у парку в Китаї після того, як він проігнорував попередження парку і відчинив вікно у своєму автомобілі, щоби нагодувати ведмедя.