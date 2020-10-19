"Стус знову під забороною". Соцмережі лютують через вирок суду на користь Медведчука

Автор фото, Вахтанг Кіпіані / Facebook

19 жовтня Дарницький суд Києва заборонив розповсюджувати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", частково задовольнивши позов лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Свого часу Медведчук був адвокатом Стуса - саме тому він згадується у книзі. За словами політика, там містяться неправдиві фрази та формулювання, які порушують його честь та гідність і шкодять репутації.

Суд із цими претензіями погодився: постановив прибрати з книги низку фрагментів, де згадується Медведчук, і заборонив розповсюджувати видання.

Щоправда, вирок поки не набув чинності: Кіпіані та видавництво Vivat його оскаржуватимуть.

Проте вже сам факт судового рішення на користь Медведчука прикув до себе чималу увагу користувачів соцмереж.

Тим часом весь наклад книги вже розкупили: як повідомили у видавництві, це сталося "за лічені хвилини" після оголошення вироку. Новий наклад обіцяють вже на початку листопада.

"Ефект Стрейзанд-Медведчука"

Ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович називає це вже не першою забороною, під якою опиняється Василь Стус: "Доведеться знов валити совок. І ми це зробимо".

"Стус втретє засуджений в Україні. Через 35 років після загибелі. Через 29 років після здобуття Україною незалежності", - пише Сергій Руденко.

Не приховує обурення і журналістка Євгенія Мазур, але зазначає, що скандал, найімовірніше, лише посприяє популярності книги.

"Вигадати більш ефективний спосіб зробити популярною книгу про Стуса було б важко", - пише вона.

Про те ж саме пише і Володимир Гушулей: "Ефект Стрейзанд у дії".

(Ефект Стрейзанд полягає у тому, що спроба обмежити доступ до якоїсь інформації, навпаки, сприяє її поширенню - Ред.)

Тетяна Локацька жартує, що наступним позовом Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані може стати вимога поділитися доходами від продажів книги.

Дмитро Крапивенко тим часом фантазує, на які ще судові рішення можна очікувати в Україні в майбутньому.

Користувачка під ніком "Прокрастинаціоналістка" жартує, що аби купити книгу Стуса, тепер доводиться списуватися зі знайомим книгарником і зустрічатися в переході.

Не бракує і жартів про державну приналежність Дарницького суду Києва.

Мер Львова Андрій Садовий вже закликав львівські книгарні не прибирати книгу зі своїх полиць - в разі потреби обіцяє захист.

"Сам факт наявності цієї справи, не кажучи вже про таке рішення, принижує честь і гідність цілої країни", - пише пан Садовий.

Чимало користувачів у відповідь на судове рішення публікують улюблені вірші Василя Стуса.

"Боротися з книжками і забороняти їхній зміст - погана прикмета. Історія всіх попередніх книжкоборців вельми повчальна. А Стус від того не змаліє аж ніяк", - підсумовує Богдан Тихолоз.

Що каже Медведчук?

Поки що нічого. Судовий вирок лідер "ОПЗЖ" поки ніяк не коментував.

Раніше у коментарі "Громадському" він заявляв, що подав позов проти Вахтанга Кіпіані, оскільки інформація, що міститься в книзі, на його думку, не відповідає дійсності.

"Якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду для захисту честі та гідності, я так вчиняв завжди і буду робити в майбутньому", - пояснював Медведчук.

У партії "ОПЗЖ", коментуючи судове рішення, книгу про Стуса назвали "брудною провокацією, яка провалилася".

Який зв'язок між Стусом і Медведчуком?

Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначений державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.

Сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".

Автор фото, Unian

Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".

Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса - Ред.) дій вірною".

Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія із адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.

"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.