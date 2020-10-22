У центрі голови людини вчені відкрили невідомий орган

Автор фото, RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Науковці з Нідерландів зробили дивовижне відкриття: вони виявили прихований всередині голови людини орган, який нагадує набір слинних залоз.

Здавалося б, будову організму людини вже вивчили вздовж і впоперек ще століття тому. Але вчені досі не здогадувалися про існування цього органу.

Відкриття зробили випадково під час обстеження пацієнтів з раком простати за допомогою новітнього сканера PSMA PET/CT. При контрастній томографії з введенням в кров радіоактивної глюкози цей діагностичний інструмент знаходить в тілі пухлини.

Цього разу сканер виявив позаду носоглотки дещо інше.

Автор фото, RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Підпис до фото, Трубчасті залози, показані блакитними стрілками, поруч з іншими слинними залозами, виділеними помаранчевим кольором

"У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці", - говорить радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку.

"Раніше було відомо, що слинні залози в носогорлі мікроскопічно малі. Їх близько тисячі, і вони рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!" - розповідає лікар.

Слинні залози виробляють слину, необхідну для роботи травної системи. Більшу частину її виділяють три основні набори залоз, відомих як привушні, підщелепні і під'язикові.

У людському організмі є ще близько тисячі дрібних слинних залоз. Вони розміщені у всій порожнині рота і в дихальному тракті, але такі малі, що їх можна виявити тільки в мікроскоп.

Непомічений раніше четвертий набір слинних залоз, відкритий командою Вогеля, набагато більший і міститься позаду носа і над піднебінням, всередині голови.

Автор фото, RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Підпис до фото, Нові залози у різних проєкціях

"Два органи, які підсвітилися під час дослідження, мають всі ознаки слинних залоз, — говорить провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету. - Ми назвали їх трубчастими залозами, оскільки вони розташовані над трубчастим валиком".

Трубчасті залози були виявлені у всіх 100 пацієнтів, обстежених за допомогою апарату PSMA PET/CT. Розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, також підтвердив існування помітної неозброєним оком парної структури у вигляді дренажних капілярів в задній стінці носогорла.

"Наскільки нам відомо, ця структура не була до цього описана у жодному джерелі", - йдеться у звіті про дослідження, що опублікований у в журналі Radiotherapy and Oncology.