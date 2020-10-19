П'ять запитань до запитань Зеленського

Ідея президента України провести опитування 25 жовтня, в день місцевих виборів, викликала в Україні неоднозначну реакцію.

Ще 13 жовтня Володимир Зеленський заявив, що на українців у день голосування чекатиме всенародне опитування.

Відтоді він озвучував майбутні запитання у відеозверненнях, а вся країна намагалася здогадатися, яку юридичну силу матимуть відповіді, та імпровізувала на тему запитань, які варто було би поставити самому президентові.

Пояснюємо, за що критикують задум президента.

Відео Олега Карп'яка і Святослава Хоменка.