Росіян звинуватили у хакерських атаках на Олімпіаду та уряд України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Звинувачення висунули шістьом росіянам, яких вважають співробітниками ГРУ

Велика Британія і США звинувачують Росію у хакерських атаках на сайти кількох Олімпіад, а також на передвиборчий штаб президента Франції. Серед цілей хакерів був і уряд України.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шести росіян, яких вважають співробітниками ГРУ.

Йдеться про хакерські атаки на зимову Олімпіаду в Пхенчхані у 2018 році і вибори президента Франції у 2017 році.

Про це ж повідомляють і британські спецслужби. За їхньою інформацією, росіяни входили до спеціального підрозділу ГРУ номер 74455.

Британська влада також пов'язала цей підрозділ з атаками на наступну Олімпіаду у Токіо, яку перенесли на 2021 рік через пандемію.

В американському обвинувальному висновку про це не йдеться, повідомили на брифінгу для журналістів в Мін'юсті США.

"Жодна країна не реалізовувала свої кібернетичні амбіції настільки зловмисно і безвідповідально, як Росія, завдаючи безпрецедентної шкоди заради невеликих тактичних переваг і задовольняючи напади злості", - заявив заступник генпрокурора США Джон Демерс.

За даними британських спецслужб, в Пхьончхані співробітники кіберпідрозділи ГРУ під виглядом північнокорейських і китайських хакерів спробували обвалити сайт Олімпіади та відключити wifi на стадіоні під час церемонії відкриття Ігор.

Ключовими цілями російських хакерів, за даними британської розвідки, були телеканали, гірські курорти, олімпійські чиновники і спонсори змагань.

За даними Мін'юсту США, крім Олімпіади хакери атакували сервери уряду України.

У 2017 році вони напали на передвиборчий штаб Еммануеля Макрона, обраного тоді президентом Франції, а у 2018 році їхніми мішенями стали грузинські компанії і відомства.

У квітні 2018 року, за версією ФБР, ті ж обвинувачені стояли за розсилкою фішингових повідомлень з метою нападу на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що розслідувала отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

Також американська влада звинувачує росіян в створенні комп'ютерного вірусу NotPetya, який заразив сервери десятків найбільших світових компаній. Збиток від нього оцінюється в мільярд доларів.

Кого оголосили в розшук

В обвинувальному висновку перераховані імена обвинувачених. У зворотній транслітерації з англійської вони виглядають так:

Юрій Сергійович Андрієнко

Сергій Володимирович Детістов

Павло Валерійович Фролов

Анатолій Сергійович Ковальов

Артем Валерійович Очиченко

Петро Миколайович Пліскін.

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав звинувачення бездоказовими і "черговим кроком з дискредитації Москви".