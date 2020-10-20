В Україні нові рекорди одужання і смерті від коронавірусу

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За минулу добу в Україні від коронавірусу видужали 3044 людини. Це найбільший показник з часу початку епідемії. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Померли за минулу добу 113 хворих. Це також максимальний добовий показник за всю пандемію.

Напередодні Covid-19 виявили у 5 тис. 469 людей.

841 людина потрапила до лікарні.

Всього за весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіли 309 тис. 107 людей, з них 19 тис. 809 медпрацівників.

Зараз в Україні на Covid-19 хворіють 173 тис. людей.

Найбільше кількість випадків за минулу добу зафіксували у Києві - 462, у Харківській - 446 та у Житомирській - 376 областях.

Уряд нещодавно продовжив карантин в Україні до кінця року. Також ввели додаткові обмеження щодо масових зібрань: у "зеленій" зоні дозволять зібрання не більше 50 людей, у "жовтій" - не більше 30, у "помаранчевій" - не більше 20. Все це - із дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.