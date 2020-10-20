Помста за Крим та "наїзди" на Порошенка: головне зі звернення Зеленського

Автор фото, УНІАН

Володимир Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради, яке напередодні місцевих виборів 25 жовтня скоріше нагадувало передвиборчу промову з малореалістичними обіцянками.

Президент постійно натякав на провали попереднього президента та перераховував свої досягнення і здобутки.

Володимир Зеленський вперше озвучив чіткі плани запровадити на контрольованих урядом України територіях Донбасу вільну економічну зону та обіцяв покарання політикам, які "здали Крим без жодного пострілу".

Він також прорекламував своє всеукраїнське опитування, яке проведуть 25 жовтня біля виборчих дільниць від імені президента.

QR-традиції

Особливістю виступу Зеленського стало те, що цього разу його офіс не надрукував традиційне послання і не роздав його депутатам.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядало звернення президента, яке роздали депутатам

"Час змінювати традиції, раніше депутатам роздавали великий талмуд. Зараз ви за QR-кодом можете відкрити його", - заявив президент. Депутатам роздали аркуші з кодом, який треба було зчитати телефоном, аби прочитати промову.

У наступні роки Зеленський пообіцяв приводити на звернення до Верховної Ради простих працівників різних галузей з регіонів.

Перемоги над коронавірусом

На початку промови Володимир Зеленський похвалився успіхами у боротьбі з коронавірусом. Величезні цифри нових хворих в Україні він пояснив світовою тенденцією, а розвалена українська медицина, за його словами, - провина попередників.

Коли він розповідав, що навесні влада оперативно організувала постачання медичних масок, костюмів для медиків, опозиційні депутати почали кричати: "Брехня!"

Заява Зеленського, що медикам, які працюють із хворими, виплачують 300% доплати, викликала ще гучніші крики опонентів. Адже з українських регіонів постійно надходять повідомлення про проблеми з цими доплатами.

Нинішні спалахи хвороби президент частково пояснив діями місцевої влади перед виборами, яка хоче сподобатись виборцям - проводить масові заходи.

"Кількість хворих та померлих - на вашій совісті. Це гра у злого поліцейського в Києві та хорошого на місцях", - заявив президент.

"Головне бути згуртованими, адже коли українці згуртовані, то можуть перемогти будь-які віруси - хоч з Китаю, хоч від Північного сусіда", - натякнув він на Росію.

Донбасі, Крим і помста

У частині щодо Донбасу президент, як і в інтерв'ю BBC, згадав про тишу, яка триває з літа.

"Режим тиші триває, хоча порушення є", - заявив президент. Він уточнив, що дипломати готують наступну зустріч країн "Нормандської четвірки", але не назвав жодних строків.

"Завтра 120 депутатів поїдуть на Донбас, не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись", - похвалився президент та кинув камінь у город Петра Порошенка, якого колись критикували за відпочинок на Мальдівах.

У відповідь із зали крикнули "Оман", в якому відпочивав сам Зеленський вже на посаді президента.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Фракція ЄС показала президенту плакати

Зеленський нагадав про створення формату "кримської платформи" для міжнародної координації захисту прав кримчан та "деокупації" півострова.

ЄС, Туреччина, Британія та Канада вже нібито готові приєднатись до такої неформальної ініціативи.

Президент також чітко озвучив плани з ухвалення законів про реінтеграцію Донбасу.

На перехідний період Україна, за його словами, має амністувати мільйони українців, на чиїх руках "немає крові", щоб дати сигнал не боятись.

"Амністія - не про всіх і не про уникнення відповідальності", - заявив Зеленський.

На "вільних територіях" Зеленський пообіцяв будувати новий Донбас, а для цього потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції. А також судова система за міжнародними стандартами.

"Робота вже почалась", - анонсував Зеленський.

Очевидно, частиною цієї роботи є одне з питань опитування президента про вільну економічну зону на Донбасі.

При цьому Зеленський пообіцяв сучасне та боєздатне військо, а для цього нинішній бюджет "став на 15 млрд більшим, ніж в епоху білбордів про армію". Він знову фактично згадав про Порошенка з його рекламою "Армія, мова, віра".

І тут прокоментував закиди опозиції, що Зеленському приносили в 2014 році повістки, а він ухилявся від служби в армії. Все це він назвав фейками.

Автор фото, УНІАН

Обіцяючи сучасне військо, президент назвав одну з причин, навіщо воно потрібне: "щоб ніхто не міг подумати, що в України можна відібрати шматок території без єдиного пострілу".

Він фактично повторив один із штампів російської пропаганди про відсутність пострілів під час анексії Криму, хоча тоді від куль російських солдатів загинули щонайменше двоє українських військових.

"А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Питання не в помсті, а в справедливості. Суспільству має отримати відповіді", - передав він "привіт" тодішньому в.о. президента Олександру Турчинову, який зараз є одним з очільників партії Петра Порошенка.

Росія та іпотека по 10%

Володимир Зеленський багато говорив про народовладдя і опитування людей. Зокрема, він згадав про багато успішних інструментів народовладдя у Швейцарії та Канаді, де населення опитують з різних питань.

"І в Росії", - викрикнули із зали, натякнувши на нещодавнє опитування в Росії, яке "обнулило" строки президентства Путіна.

"Їдьте у Росію, якщо вам подобається" - парирував Зеленський.

Далі він сперечався із залом і щодо переслідування депутатів.

Він похвалився, що з депутатів зняли недоторканність змінами до Конституції.

Йому одразу ж закинули випадок із депутатом від "Слуги народу" Олександром Юрченком, якого після оприлюднення обвинувачень НАБУ не схотіла притягувати до відповідальності генпрокурор.

Під час цього скандалу виявилось, що хоч недоторканність знята у Конституції, проте без дозволу генпрокурора покарати депутата не можна.

Після гучного скандалу і заяви самого Зеленського генпрокурорка Ірина Венедіктова таки дала дозвіл на затримання Юрченка. Згодом він вийшов під заставу.

Автор фото, УНІАН

Далі президент похвалився досягненнями економіки за часи його президентства.

Хоча багато з них викликали заперечення в залі.

"Іпотека на житло під 10% на рік вже з'явилась", - заявив президент.

Коли він похвалився отриманням виграних у газовому арбітражі з Росією 3 млрд доларів, то із зали почувся гул і слова, що це не його заслуга. Адже весь спір ініціювали ще 5 років тому.

"Люди кажуть, весна прийшла, а де посадки. Цими словами я починаю наради з керівниками правоохоронними органами", - розповів Зеленський і пообіцяв, що "Україна без корупції - це буде не фантастика".

В кінці Володимир Зеленський анонсував підвищення платні лікарям та освітянам, а також не допустити закриття лікарень, що нібито могло статись через медичну реформу попередників.

Три питання собі

Врешті президент похвалився проєктом "Велике будівництво" і пообіцяв, що його не згорнуть після місцевих виборів.

А також нагадав, що 25 жовтня під час місцевих виборів президент поставить людям свої 5 запитань.

І врешті поставив собі три питання і на них же і відповів.

"Сьогодні задам собі три важливі запитання і одразу відповім.

Чи думав я рік тому, що змінювати країну так складно? Ні.

Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні.

Чи вдасться все нам з вами? Так".