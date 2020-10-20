Олені їли пакети і помирали. Що зробили японці

Автор фото, 奈良しかできない鹿と環境を守るプロジェクト

Знамениті олені в японському місті Нара десятиліттями вважалися національним надбанням. Але туристи, які приїздять їх побачити, залишають багато пластикових відходів, потенційно смертельних для тварин.

Торік в одного оленя у шлунку виявили понад 4 кг сміття.

Місцевим жителям це набридло і вони придумали рішення - паперовий пакет з рисових висівок, який олені можуть перетравити.

У парку Нара живе понад 1200 оленів - вони вільно ходять і охороняються законом.

Відвідувачам дозволяють їх годувати спеціально виготовленими сухарями без цукру, які не пакують у пластик.

Однак, судячи з усього, багато відвідувачів годують оленів іншою їжею, а потім викидають обгортки від неї у парку.

Олені відчувають їхній запах, думають, що це їжа і їдять їх.

Можна їсти

Мешканець Нари Такасі Накамура, який керує паперовою компанією, запропонував ідею безпечних пакетів після того, як почув про загибель оленів через випадкове ковтання сміття.

Він розповів BBC Japan, що разом із двома місцевими жителями, продавцем косметики та дизайнером, працював над створенням пакету, безпечного для оленів.

Паперові пакети роблять із перероблених пакувань з-під молока та рисових висівок - того самого інгредієнта, з якого виготовляють спеціальні сухарики для оленів.

За словами пана Накамури, вони вже продали близько 3500 пакетів шести місцевим компаніям, включно з міським бюро туризму, місцевим банком та аптекою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У місті Нара живуть близько 1200 плямистих оленів

Згідно з інформаційним сайтом Asahi Shimbun, пакети перевіряла Японська лабораторія з досліджень продуктів харчування, яка дійшла висновку, що вони безпечні для споживання.

На сайті додають, що один такий пакет коштує близько 100 ієн (0,95 долара США), тоді як звичайний поліетиленовий пакет коштує кілька центів.

Автор фото, 奈良しかできない鹿と環境を守るプロジェクト Підпис до фото, Пакети містять заклик захищати довкілля та оленів

Невеличке місто Нара на південь від Кіото, яке колись було столицею Японії, протягом століть було домом для великої кількості плямистих оленів.

Наразі їх нараховують близько 1200, і більшість із них мешкає у центральному парку Нари.

Матеріал підготували за участю Хідехару Тамури