Мільйонер Мадсен, який розчленував журналістку на субмарині, намагався утекти з в'язниці

Автор фото, Ritzau Scanpix/Nils Meilvang Підпис до фото, Місцевий фотограф зняв спробу втечі

Данського конструктора-мільйонера підводних човнів Петера Мадсена, який убив шведську журналістку Кім Валль, упіймали під час спроби утекти з в'язниці.

Поліція заявила, що заарештувала чоловіка за кілька сотень метрів від в'язниці, а згодом підтвердила, що це Мадсен.

Його тримали на прицілі снайпери, а він нібито погрожував поясом з вибухівкою

На знімках з місця подій видно озброєну поліцію, яка оточила його біля в'язниці на захід від Копенгагена.

Мадсена ув'язнили довічно за вбивство журналістки Кім Валль. Вона сіла на його саморобний підводний човен, щоб записати з ним інтерв'ю, у 2017 році.

Її понівечене тіло через 11 днів знайшов на пляжі перехожий.

На відео, зробленому фотографом вебсайту Ekstrabladet, видно, як засуджений убивця сидить біля паркану з поясом на животі.

Данські ЗМІ повідомляють, що він сказав поліції, що має бомбу.

Врешті поліція схопила Мадсена і вивезла його з місця події.

Пан Мадсен спочатку працював у бізнесі й заробив там певний капітал, який потім витрачав на будівництво субмарин. Він склав їх аж три й витратив на це кілька сотень тисяч доларів.

Хто така Кім Валль?

Автор фото, Tom Wall Підпис до фото, Кім Валль була відомою журналісткою

Твердження Мадсена про те, що смерть журналістки на борту його підводного човна у 2017 році стала нещасним випадком, відхилили на суді. Згодом він визнав провину.

Кім Валль була журналісткою-фрілансеркою і писала для багатьох видань репортажі з усього світу - від Північної Кореї до Уганди.

Історія Мадсена мала стати її останньою статтею з Данії - вона разом із партнером збиралася переїхати до столиці Китаю Пекіна.

Що сталося у в'язниці?

Поліція Західного Копенгагена спочатку не наводила подробиць того, що сталося в тюрмі в Альбертслунді - лише заявила, що під час спроби втечі упіймали чоловіка.

Але з фотографій з місця подій було очевидно, що це саме Мадсен.

Автор фото, Ritzau Scanpix/Nils Meilvang

До місця події направили експертів зі знешкодження бомб, і через деякий час після оточення Мадсена його взяли під варту.

За даними громадського телебачення Данії, Мадсен отримав довічне ув'язнення за вбивство, за яке зазвичай дають до 17 років ув'язнення.