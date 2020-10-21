Як зниклий дельфін став зіркою Ірландії

Автор фото, Nuala Moore

"Він - невіддільна частина міста, без нього неможливо уявити наше життя".

Не кожного дня ціле місто організовує масштабну операцію для пошуку дельфіна.

Але Фангі - це не просто дельфін, для місцевих він - 37-річна опора гавані Дінгл на південно-західному узбережжі Ірландії.

Дельфін з роду Афалін, якого вперше тут помітили ще в 1980-х роках, є улюбленою туристичною принадою невеличкого містечка, що омивається відкритими водами Атлантичного океану.

І його зникнення минулого вівторка призвело до масштабних пошуків, які припинили в понеділок через погану погоду.

Фангі з'явився у місцевих водах восени 1983-го.

"Першим його помітив Педді Феррітер, старий доглядач маяка, що мешкає у гирлі гавані", - розповідає Шон Макентіяті з ірландського телеканалу RTÉ і TG4, уродженець Дінгла.

"Було цікаво за ним спостерігати, - згадує Педді, - але насувався шторм, і ми вирішили, що він піде в море і більше не повернеться. Однак, на наш великий подив, він не пішов - ні наступного тижня, ні потім".

"Майже від самого початку Фангі активно шукав контактів з людьми", - каже Шон.

Автор фото, Nuala Moore Підпис до фото, Нуала Мур і Фангі під час тренувань

Афаліни-одинаки часто зустрічаються в природі, але Фангі - інший, вважає Падрайг Вулі з ірландської групи з охорони морських ссавців IWDG.

"Дельфіни зазвичай знаходять гарні місця і залишаються там певний час, але провести практично все своє доросле життя в одній маленькій гавані - це справді виняток", - говорить він.

У 2019 році Фангі навіть потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріший дельфін-одинак у світі.

Нуала Мур, плавчиня з Дінгла, називає Фангі своїм "приятелем по тренуваннях".

Вона почала плавати в чотири роки, і дельфін завжди був поруч.

Нуала і Фангі особливо зблизилися в останні 10 років, коли жінка брала участь у тривалих змаганнях з плавання в холодній воді.

"Присутність поруч іншої живої істоти - це неймовірне відчуття. Добре від того, що хтось дихає поруч у холодній воді", - каже вона.

Є кілька теорій, чому Фангі вирішив оселитися у Дінглі і тим самим прославив тихе рибальське містечко.

"Кажуть, що він, можливо, був сиротою, що його мама померла в морі - і коли він увійшов в нашу гавань, то відразу відчув, що це безпечне місце", - каже Шон.

Автор фото, Nuala Moore

Падрайг Вулі вважає, що Фангі, можливо, було від п'яти до 10 років, коли його вперше помітили у Дінглі.

42-річний Шон, якому було п'ять, коли Фангі тут оселився, каже, що дельфін "став частиною ідентичності міста, частиною його історії".

"Його знають у всьому світі, а через нього знають і Дінгл. Він - наша велика гордість", - додає Шон.

Автор фото, Nuala Moore Підпис до фото, Фангі завжди із задоволенням позував для фото

"У 80-ті ірландська економіка переживала не найкращі часи. А Фангі викликав цікавість до цієї місцевості, і сюди приїхали туристи".

Щодня тут курсують 12 човнів, є сувенірні магазини і паби, які користуються його ім'ям.

Чому ж він зник?

Фангі щонайменше - 37 років, а для дельфіна-самця - це поважний вік.

"Його життя наближається до фіналу, - каже Шон. - Але раніше він ніколи не йшов так надовго - щонайбільше на день".

"Самоізоляція від незнайомців"

Однак є й інші причини, які не дають втратити надію.

Східні вітри, зазвичай, відносять корм далеко в море, і він, можливо, поплив за цим кормом.

Минулого тижня незвично близько до берега підійшли горбатий кит і зграя дельфінів.

Але Фангі - одинак, тому міг "самоізолюватись від незнайомців".

Група водолазів обстежила дно, а пошукові човни продовжують оглядати 12-кілометрове узбережжя.

Важко переживають втрату місцеві рибалки. Фангі заспокоював і давав сили, кажуть вони.

"Він так багато давав і майже нічого не просив", - підсумовує один з них.