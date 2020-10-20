Відомий журналіст мастурбував під час робочого дзвінка в Zoom: його відсторонили

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Американського журналіста Джеффрі Тубіна, який співпрацює з телеканалом CNN та виданням New Yorker, тимчасово відсторонили від роботи - після того, як він мастурбував під час робочого відеодзвінка в Zoom.

Першим про це з посиланням на джерела повідомило видання Vice News, згодом це ж підтвердили у New Yorker. CNN написало, що Тубін вирішив взяти відпустку.

Інцидент стався під час відеодзвінка в Zoom за участю майже десятка відомих журналістів з журналу New Yorker.

У якийсь момент всі вони зробили перерву, а коли повернулися, то принаймні двоє з них встигли помітити, що Тубін мастурбує.

Сам журналіст вже вибачився за те, що сталося - каже, був впевнений, що вимкнув камеру і що його ніхто не бачить.

"Я зробив прикру помилку, думаючи, що перебував поза кадром. Я приношу вибачення своїй дружині, друзям і колегам. Я був переконаний, що вимкнув камеру і ніхто з учасників відеоконференції мене не побачить", - сказав він у коментарі Vice News.

Джеффрі Тубіну 60 років. Він є багаторічним автором New Yorker та аналітиком CNN з юридичних питань.

Також на його рахунку кілька книг, одна з яких стала основою для серіалу "Американська історія жаху: Народ проти О. Джея Сімпсона".