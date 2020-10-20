Мінкульт рекомендує читати книгу про Стуса, яку суд заборонив поширювати

Автор фото, VIVAT Підпис до фото, "Справу Василя Стуса" рекомендують читати. Офіційно

Після скандального рішення суду про заборону книги "Справа Василя Стуса" її рекомендували до читання у Мінкульті.

Таку заяву оприлюднив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

Напередодні суд заборонив розповсюджувати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані через згадки там про Віктора Медведчука, який був адвокатом Василя Стуса у радянському суді.

За словами Медведчука, у книзі є неправдиві фрази та формулювання, які порушують його честь та гідність.

Суд із цими претензіями погодився: постановив прибрати з книги низку фрагментів, де згадується Медведчук, і заборонив розповсюджувати видання.

Олександр Ткаченко назвав Медведчука "творцем темників", який вирішив "знову виступити у звичній для себе ролі цензора".

"Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей. Так само як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції", - написав пан Ткаченко.

Після цього він заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує книгу до читання.

А поки справа буде в апеляції, пообіцяв особисто закупити частину накладу для бібліотек.

Автор фото, Вахтанг Кіпіані

Україна лютує

Заборона судом книги про Василя Стуса викликала бурхливу реакцію в Україні.

Книги у магазинах розкупили за лічені хвилини. У видавництві Vivat пообіцяли надрукувати додатковий наклад на початку листопада.

У соцмережах заговорили про ефект Стрейзанд-Медведчука. Ефект Стрейзанд полягає у тому, що спроба обмежити доступ до якоїсь інформації, навпаки, сприяє її поширенню.

Свою підтримку автору книги Вахтангу Кіпіані висловили тисячі людей. У соцмережах почався флешмоб #заборонена книга - люди постили фото з книжкою і критикували Медведчука.

Вахтанг Кіпіані та видавництво Vivat будуть оскаржувати рішення суду.

Водночас в Офісі президента на відміну від Мінкульту випустили доволі стриману заяву щодо книги.

Там заявили, що "взяли до відома рішення Дарницького районного суду".

Також в офісі президента "взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію".

"Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права", - зазначили в ОП.

Медведчук і Стус?

Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначений державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.

Автор фото, Unian

Причому сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".

Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".

Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса - Ред.) дій вірною".

Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

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Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія із адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.

"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.