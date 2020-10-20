Мінкульт рекомендує читати книгу про Стуса, яку суд заборонив поширювати
Після скандального рішення суду про заборону книги "Справа Василя Стуса" її рекомендували до читання у Мінкульті.
Таку заяву оприлюднив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.
Напередодні суд заборонив розповсюджувати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані через згадки там про Віктора Медведчука, який був адвокатом Василя Стуса у радянському суді.
За словами Медведчука, у книзі є неправдиві фрази та формулювання, які порушують його честь та гідність.
Суд із цими претензіями погодився: постановив прибрати з книги низку фрагментів, де згадується Медведчук, і заборонив розповсюджувати видання.
Олександр Ткаченко назвав Медведчука "творцем темників", який вирішив "знову виступити у звичній для себе ролі цензора".
"Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей. Так само як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції", - написав пан Ткаченко.
Після цього він заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує книгу до читання.
А поки справа буде в апеляції, пообіцяв особисто закупити частину накладу для бібліотек.
Україна лютує
Заборона судом книги про Василя Стуса викликала бурхливу реакцію в Україні.
Книги у магазинах розкупили за лічені хвилини. У видавництві Vivat пообіцяли надрукувати додатковий наклад на початку листопада.
У соцмережах заговорили про ефект Стрейзанд-Медведчука. Ефект Стрейзанд полягає у тому, що спроба обмежити доступ до якоїсь інформації, навпаки, сприяє її поширенню.
Свою підтримку автору книги Вахтангу Кіпіані висловили тисячі людей. У соцмережах почався флешмоб #заборонена книга - люди постили фото з книжкою і критикували Медведчука.
Вахтанг Кіпіані та видавництво Vivat будуть оскаржувати рішення суду.
Водночас в Офісі президента на відміну від Мінкульту випустили доволі стриману заяву щодо книги.
Там заявили, що "взяли до відома рішення Дарницького районного суду".
Також в офісі президента "взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію".
"Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права", - зазначили в ОП.
Медведчук і Стус?
Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначений державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.
Причому сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".
Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".
Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса - Ред.) дій вірною".
Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.
Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія із адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.
"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.