Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про взяття ще одного міста і 24 сіл

Автор фото, EPA Підпис до фото, Фото бойових дій під час вірменсько-азербайджанського конфлікту, вересень 2020 року

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль місто Зангелан та ще низку сіл на півдні невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Зангеланський район розташований на кордоні з Вірменією. Від самого Загелана до кордону - приблизно 9 кілометрів.

Міноборони Вірменії у відповідь на заяву Алієва про взяття нових населених пунктів назвали її абсурдною і додали, що в тому ж районі азербайджанські військові, що перебувають в цьому районі, тікають під ударами Вірменії.

"На південному напрямку - Худаферінське водосховище - противник відступає, зазнаючи великих втрат. Ми попереджали, що ви заходите в пекло", - написала речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Худаферінське водосховище, про яке вона каже, розташоване у 13 кілометрах від Зангелана: азербайджанські військові, аби потрапити в місто, мали б його пройти.

Трохи згодом Азербайджан розповсюдив відео, яке нібито підтверджує, що його військові дійсно перебувають в Зангелані.

Судячи з даних з відкритих джерел, які дослідила Російська служба BBC, є підстави вважати, будівля на відео дійсно розташована у Зангелані. Проте ця інформація все одно потребує подальшого підтвердження.

Свого часу, у 1993 році, Зангелан був взятий вірменськими формуваннями і повністю зруйнований. Більша частина міста відтоді так і лежить в руїнах, але на відміну від інших населених пунктів далі на схід, був частково заселений вірменами.

Жителі Баку, столиці Азербайджану, вже встигли відсвяткувати повідомлення про взяття Зангелана.

Військові дії в Нагірному Карабаху розпочалися 27 вересня. Бої між військовими силами Вірменії та Азербайджану тривають на кількох ділянках фронту.

В хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка а ракетні комплекси.

По обидві сторони фронту під обстріли потрапляли мирні жителі, є десятки загиблих.

Сторони встигли домовитися про перемир'я з 18 жовтня, проте одразу ж звинуватили одне одного у його зриві.

За три тижні війни Азербайджан просунувся на південній ділянці фронту і взяв три колишні райцентри, які останні 26 років перебували під контролем вірмен: Джебраїл, Гадрут і Фізулі.