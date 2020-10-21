Тисячі жінок опинилися голими і не знали про це. Їхні фото взяли з соцмереж

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цифрові технології дозволили прибрати одяг з фото понад 100 тисяч жінок

У мережі поширили підробні фото понад 100 тисяч оголених жінок. Їхній одяг штучно прибрали з фото із соцмереж за допомогою технологій штучного інтелекту.

Потім фейкові фото розповсюдили через додаток для повідомлень Telegram.

Деякі з цих жінок "виглядають неповнолітніми", йдеться у доповіді, оприлюдненій безпековою компанією Sensity.

Проте відповідальні за поширення фото назвали це просто "розвагою".

У Sensity кажуть, що для створення подібних фото використовували технологію "діпфейк бот" (deepfake bot).

Діпфейками є фото чи відео, згенеровані на комп'ютері на основі реальних зразків. Одним із напрямків використання цієї технології було створення порнографічного відео на основі зображень зірок та відомих людей.

Але, як каже керівник Sensity Джорджіо Патріні, використання приватних фото є новою тенденцією.

"Достатньо мати сторінку у соцмережах, щоб стати мішенню", - попереджає він.

Бот у Telegram

Бот на основі штучного інтелекту "живе" у додатку приватних повідомлень Telegram. Його користувачі можуть надіслати боту фото жінки, а той безкоштовно і за лічені хвилини позбавить її одягу.

Схожий додаток закрили минулого року, але вважають, що "сірі" версії програми і досі циркулюють мережею.

Адміністратор сервісу, відомий лише як П., заявив: "Мене це не обходить. Це розвага, яка не пов'язана із насильством. Ніхто нікого не буде шантажувати цим, оскільки якість не відповідає реальності".

Він також твердить, що розробники додатку стежать, аби зображення дітей не використовували, - "як тільки ми бачимо це, ми блокуємо користувача назавжди".

ВВС зробило низку експериментів із приватними фото за згоди їхніх власників, але жодного разу результат не був повністю реалістичним, - був навіть випадок, коли пупок жінки опинився у неї на грудях.

Автор фото, Sensity Підпис до фото, Звіт Sensity ілюструє, як працює бот із "роздягання" жінок

Адміністратор боту також повідомив, що рішення про те, чи ділитися з іншими зображенням, отриманим з його допомогою, ухвалює сам користувач.

"У світі є війни, хвороби та інші погані речі, які нам школять", - заявив він, спростовуючи те, що сервіс може зашкодити користувачам.

Він також заявив, що незабаром усі зображення будуть видалені.

У Telegram не відповіли на прохання про коментар.

"Контент для педофілів"

У Sensity підрахували, що за рік від липня 2019 до липня 2020 жертвами публічного "роздягання" стали 104 852 жінки.

Розслідування також показало, що деякі із зображень належали неповнолітнім, а отже, "можна припустити, що бот використовували для створення та поширення контенту для педофілів".

У Sensity також кажуть, що роботу бота супроводжувала масована рекламна кампанія у російській соціальній мережі В контакті (VK), а дослідження самої соцмережі свідчить, що більшість її користувачів - із Росії та інших колишніх республік СРСР.

Автор фото, Telegram

Проте у VK заявили: "Ми не дозволяємо такий контент або посилання та платформи і блокуємо тих, хто розповсюджує їх".

До початку цього року Telegram був офіційно заборонений в Росії.

"Багато з цих сайтів чи додатків не ховаються і не працюють у підпіллі, бо вони не є офіційно протизаконними", - пояснює Джорджіо Патріні.

"До того, як це станеться, боюся, ситуація лише погіршуватиметься", - вважає керівник Sensity.

Автори звіту, підготовленого компанією, поділилися своїми висновками із Telegram, VK, а також відповідними правоохоронними органами, проте не отримали відповіді.

Все законно?

Ніна Шик, автор книги "Діпфейки та Інфокаліпсис" каже, що ті, хто створюють діпфейки, живуть і працюють по всьому світу, і що правоохоронці насправді лише гратимуть у "кішки-мишки" з технологіями.

"Це лише справа часу, коли цей контент стане більш витонченим. Здається, що кількість порнографії, виробленої за допомогою технології діпфейк, подвоюється щопівроку", - каже вона.

"Наша законодавча система не готова до подібних викликів. Суспільство змінюється швидше, ніж ми собі уявляємо, саме через нові технології, і ми поки що не навчилися це регулювати", - вважає дослідниця.

"Для жертв цієї технології це катастрофічно. Це може повністю зруйнувати їхнє життя, оскільки вони почуваються скривдженими і приниженими".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Звинувачення в сексизмі також отримали штучний інтелект та краш-тести автомобілів.

Минулого року американський штат Вірджинія став першим місцем, де діпфейки поставили поза законом.