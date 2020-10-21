Кількість хворих на коронавірус в Україні знову різко зросла. Так само, як і померлих

Автор фото, UNIAN

За даними РНБО, за останню добу в Україні виявили 6 719 нових хворих на Cоvid-19. Напередодні на коронавірус захворіли на понад тисячу людей менше - 5 469.

Найбільше хворих у Києві, Харківській, Львівській та Одеській областях.

Сумний "рекорд" і щодо смертей - за добу від коронавірусу померла 141 людина. Це найбільше від початку пандемії. Попередній максимальний добовий показник смертей був лише напередодні, коли померли 113 хворих.

Загалом від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіли 315 826 людей. Із них 132 219 хворих одужали, і 5 927 - померли.

Напередодні Верховна Рада запропонувала президенту Володимиру Зеленському створити й очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам для боротьби з Covid-19.

Ще раніше представники влади заявляли про готовність розгорнути тимчасові шпиталі, збільшити кількість тестів та навіть відновити жорсткі карантинні обмеження, якщо ситуація погіршуватиметься. Разом із тим, вони твердять, що контролюють ситуацію.