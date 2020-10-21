Зеленський у Раді. Емоційні меседжі Порошенку,Турчинову та Медведчуку
Щорічна промова президента до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище в Україні пролунала на пів року пізніше запланованого часу.
Усе через пандемію коронавірусу.
З неї і розпочав послання Володимир Зеленський.
Не оминув увагою політичних конкурентів та конфлікт на Донбасі.
А щодо Криму - вкотре пригрозив колишньому в.о. президента Олександру Турчинову відоповідальністю за анексію півострова, при цьому заперечив, що це помста.
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