Зеленський у Раді. Емоційні меседжі Порошенку,Турчинову та Медведчуку

Щорічна промова президента до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище в Україні пролунала на пів року пізніше запланованого часу.

Усе через пандемію коронавірусу.

З неї і розпочав послання Володимир Зеленський.

Не оминув увагою політичних конкурентів та конфлікт на Донбасі.

А щодо Криму - вкотре пригрозив колишньому в.о. президента Олександру Турчинову відоповідальністю за анексію півострова, при цьому заперечив, що це помста.