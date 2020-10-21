Кінець веганським бургерам? Їх можуть заборонити так називати

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Цього тижня Європейський парламент голосувати за незвичне питання: коли сосиски є сосисками.

Група фермерів сподівається, що парламентарі ухвалять законопроєкт, який заборонятиме називати вегетаріанські продукти сосисками чи гамбургерами.

На їхню думку, це необхідно, щоб не вводити людей в оману, які можуть думати, що продукт містить м'ясо.

Але екологи та медпрацівники вважають, що така заборона буде кроком назад.

За останні роки вегетаріанство стає деталі популярнішим. Вегетаріанські та веганські продукти частіше можна побачити у магазинах та в меню ресторанів.

Їх часто продають як овочеві або веганські бургери. Саме це і хочуть змінити фермери.

То чого ж вони хочуть?

Згідно із запропонованими поправками до законопроєкту про сільське господарство, певні терміни, такі як гамбургер та ковбаса, можуть використовуватися лише для реалізації товарів, які насправді містять м'ясо.

Це означатиме кінець овочевим гамбургерам або веганським сосискам у меню та на упакуванні.

Також буде заборонено використовувати слова стейк, шніцель, ковбаса, гамбургер, ескалоп, сарделька, якщо продукт не містить м'ясо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи можуть веганські гамбургери так називатися, якщо насправді вони є дечим іншим?

Такі терміни як "соєве молоко" та "веганський сир" були заборонені в Європейському Союзі три роки тому. Це сталося після того, як його вищий суд постановив, що терміни молоко та сир не можуть використовуватися для немолочних продуктів.

Але ці нові поправки йдуть ще далі, забороняючи виробникам порівнювати рослинні продукти з молочними продуктами зі словами "зі смаком" і "подібний на".

Це означало кінець ери, коли на полицях супермаркетів можна побачити продукти "зі смаком сиру" чи "подібні до йогурту".

Асоціація фермерів ЄС Copa-Cogeca, яка підтримує ці заходи, заявила, що заборона повинна покласти край "сюрреалістичним" описам продуктів.

Шведська євродепутатка Джейте Гутеланд розповіла ВВС, що перемаркування таких товарів лише заплутає споживачів.

А група, що популяризує вегетаріанські продукти ProVeg International, яка прагне пропагувати та заохочувати вегетаріанство, заявила, що споживачі вже повністю усвідомлюють, що вони купують.

"Так само як ми знаємо, що арахісове масло не містить вершкового масла, споживачі знають, що вони отримують, купуючи вегетаріанські гамбургери або овочеві сосиски", - каже Алекс Громмінгер із ProVeg.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А соєве і мигдалеве молоко - це молоко чи напій?

Так само Європейська медична асоціація назвала пропозиції "непропорційними та такими, що не відповідають поточній ситуації".

Якщо законопроєкт ухвалять із запропонованими поправками, він набуде чинності не відразу. Про його впровадження доведеться домовлятися з 27 державами-членами ЄС.

Можливо, тоді ми могли б з нетерпінням насолоджуватися якимись вегетаріанськими трубочками, вегетаріанськими дисками або веганськими коржиками, які можна запити мигдалевим або соєвим напоєм на сніданок.