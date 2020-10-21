Як коронавірус б'є по здоров'ю людини

У час, коли кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 40 мільйонів, а країни Європи посилюють карантинні заходи в спробі стримати другу хвилю, дедалі більше ознак того, що навіть перенесений у легкій формі Covid-19 може надовго позбавити здатності працювати.

Британські науковці і лікарі ідентифікували чотири групи довготермінових наслідків так званого "довгого Covid-19", а влада країни відкриває мережу клінік для допомоги людям, які не можуть позбутися симптомів коронавірусу або живуть із його наслідками багато місяців.

Це було темою включення кореспондентки ВВС Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Інною Шевченко на каналі ICTV 19 жовтня.