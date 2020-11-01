Таємниця Долини курганів. Що подивитися на Херсонщині, крім моря

Автор фото, Іван Мойсієнко Підпис до фото, Ритуальні поховання розташовані на дуже пласкій та низькій території, тому їх видно, як на долоні

Найпопулярніші туристичні місця Херсонщини — це морські курорти на узбережжі та заповідник "Асканія-Нова". Але тут, у південних степах, є чимало об'єктів, які можуть здивувати, як от Долина Курганів.

Поблизу села Іванівка, на унікальному ландшафті з червонокнижними рослинами, птахами та тваринами розташовано 308 курганів різних епох.

У чому ж їх унікальність?

"Єдина така територія"

Одна з особливостей Долини курганів — це те, що ритуальні поховання розташовані на цілині. Добре видно і великі кургани, і малі, розповідає історик Андрій Лопушинський.

"Мабуть, на території України, та й Європи, це єдина така територія, де є стільки курганів у природному середовищі", - каже він.

У цій місцевості є кургани епохи бронзи, скіфів, середньовіччя. На думку науковців, їх варто зберегти нерозкопаними, хоча і вже розкопані кургани є цінністю.

Понад сто років тому тут проводив роботу місцевий археолог Платон Бурачков. Зараз його знахідки з Долини Курганів зберігаються в Ермітажі.

"Кургани, які залишились від Бурачкова, — це фактично безкоштовні експонати музею історії археологічної науки. Це живе свідчення того, як проводились розкопки понад сто років тому", - розповідає історик Лопушинський.

У курган завчай клали речі, що супроводжували людину за життя. Андрій Лопушинський каже, що це міг бути посуд, але обов'язково з їжею - кашею чи м'ясом. Воїну клали зброю, реміснику — знаряддя праці, жінці могли покласти веретена або дощечки для ткання.

А от тіло до кургана могли і не покласти.

Є припущення, що якщо воїн гинув далеко від дому, йому організовували ритуальне поховання з великою кількістю предметів, але без його тіла.

"Дуже багатий тваринний світ, раритетний"

Долина курганів — це колишнє річище Дніпра. Вона дуже пласка та низька, періодично заливається морською водою, яку наганяє вітер. Це явище називається "салтмарш". Воно властиве приливним морям, яким Чорне море не є, розповідає Іван Мойсієнко, член правління Української природоохоронної групи.

"Я ходив по "салтмаршу" в Нідерландах. Зранку сухо, потім з'являється на дні десь вода, десь в обід уже по кісточки цієї води, море підійматися десь на півтора метра щоденно і затоплює великі площі, потім вода стікає назад в море", - пояснює Мойсієнко.

У Долині курганів же таке відбувається нерегулярно, а тільки під час штормів та вітрів.

Автор фото, Іван Мойсієнко Підпис до фото, У долині ростуть близько 23 видів, які охороняються законом

Унікальний на цій території не тільки ландшафт. Рослинність на курганах і у низині відрізняється, в долині вона солончакова, на вищих ділянках — степова. Науковець зазначає, що тут ростуть десятки видів рідкісних рослин, які охороняються законом.

Особливими є і тутешні тварини.

"Там понад 40 видів птахів, які включені до "Червоної книги", крім того — червонокнижні змії, ссавці, дуже багатий тваринний світ, раритетний", - додає Мойсієнко.

Але що заважає туризму

Організованих турів у Долину курганів поки що не проводять. Цьому заважають погані дороги, відсутність інфраструктури та розваг, які можна запропонувати відпочивальникам.

Олексій Макієнко, голова Херсонської обласної організації спілки краєзнавців України каже, що цю територію можна "оживити", наприклад, якщо проводити там реконструкції, свята та фестивалі. Але над цим має попрацювати як місцева влада, так і організатори подорожей.

"Багато туристів, особливо тих, хто приїжджає з Центральної, Західної України, хотіла б бачити не тільки море — вони б хотіли побувати ще десь, вони не бачать Херсонщини… А Херсощина — це, зокрема, і Долина курганів", - наголошує Олексій Макієнко.

Але, бідкається він, люди не завжди усвідомлюють унікальність цієї території і шкодять їй.

"Цього року там незаконно розорали чотириста гектарів. Тобто, фермер взяв в оренду ці землі, 700 гектарів під випас та сінокосіння, і із них чотириста гектарів розорав", - каже Іван Мойсієнко.

Зараз на території Долини Курганів працюють над створенням заказника, який згодом має стати відділенням національного природного парку "Олешківські піски".