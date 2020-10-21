Космічний феєрверк: як побачити жовтневий зорепад Оріоніди

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У найближчі ночі на небі можна побачити справжній космічний феєрверк - звісно, за безхмарної погоди.

Метеорний потік, що його утворила знаменита комета Галлея, є активним від 2 жовтня до 7 листопада, але свого піку він досяг в ніч проти середи, 21 жовтня, коли за годину можна було спостерігати за "падінням" 20 і більше зірок.

Зорепад можна бачити як у Північній, так і у Південній півкулі. NASA називає цей один з найчудовіших метеоритних дощів потоком Оріоніди.

"Метеоритні дощі виникають, коли Земля проходить крізь потік часток, які залишає за собою комета, - розповіла Press Association астроном Королівської обсерваторії у Гринвічі Патрісія Скелтон. - Зокрема, Оріоніди сформовані з решток комети Галлея, яка востаннє наближалася до Землі у 1986, і яку наступного разу очікують поблизу Землі у 2061 році".

Метеори врізаються в атмосферу на швидкості 240000 км/год. (66 км/сек.) і утворюють у небі світлові смуги, які можна бачити впродовж кількох секунд, а іноді навіть хвилин.

Деякі з них розпадаються на шматки, і тоді можна бачити справжні зоряні букети. На поверхні Місяця вони утворюють кратери.

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Оріоніди отримали свою назву від сузір'я Оріона, оскільки з'являються у відповідній частині зоряного неба.

Оріон - одне із найяскравіших сузір'їв, відоме за розташованими поруч трьома великими зірками, що називаються "Пояс мисливця". Найбільша з них - червоний надгігант Бетельгейзе, який був відомий ще давньокитайським та античним астрономам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сузір'я Оріон

Земля та комета Галлея обертаються довкола Сонця за еліптичними орбітами, що перетинаються двічі на рік. Комета залишає за собою слід з часток каменів та криги. При проходженні Землі крізь цей слід відбуваються зорепади - метеоритні дощі: Оріоніди у жовтні та Ета-Аквариди (від назви зірки у сузір'ї Вододея) у травні.

Коли комета знову наблизиться до Землі через 41 рік, вона поповнить запаси метеоритної речовини для нових зорепадів.

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Спостерігати саму комету можна лише тоді, коли вона максимально наближається до Землі, тобто раз на 75 років.

А от активність Оріонідів є циклічною. Востаннє пік був у 2006 році.

Наступний метеоритний дощ, Північні Тауриди, припадає на 11-12 листопада.

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Як краще спостерігати за зорепадом?

"Гарна новина в тому, що цього року Місяць є у сприятливій для спостереження за метеоритним дощем фазі - він заходить перш ніж на небі з'являється сузір'я Оріону, - пояснює Патрісія Скелтон. - Щоб побачити кілька метеорів, краще за все зачекати до після опівночі, коли Оріон стоїть високо".

За словами астронома, жодного спеціального обладнання для цього не потрібно.

"Просто дозвольте очам звикнути до темряви впродовж хвилин 20, і починайте вдивлятися у напрямку сузір'я Оріона на південь та південний схід, - каже вона. - Полювання за метеорами часто потребує часу, так що заздалегідь потурбуйтеся про зручний стілець або ковдру".

А ще бажано перебувати подалі від яскравих вогнів великого міста.

Хоча зараз Місяць новий, і світло від нього становить лише п'яту частину від максимуму, він також може завадити тим, хто спостерігає за метеорами.

Вони з'являються трохи на північ від Бетельгейзе.

Що таке метеорний потік?

Метеорний потік - це різкий сплеск кількості метеоритів у небі.

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Щороку вони припадають на той самий час, коли Земля проходить через чергове скупчення решток астероїдів та комет на своїй орбіті.

Найвідоміший метеорний потік - Персеїди, за яким можна спостерігати у серпні, в сезон літніх відпусток.

Кожен із метеоритів з потоку Персеїдів є уламком комети Свифта-Таттла. А от знаменита комета Галлея залишила по собі два потоки - ета-Акватиди та Оріоніди.