У Києві жорстоко катували безпритульних. Підозрюють групу чоловіків

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У Києві трьох чоловікам підозрюють у тому, що вони катували безпритульних. Їм також повідомили про підозру у вбивстві одного бездомного.

Вік чоловіків - від 20 до 42 років, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За інформацією правоохоронців, чоловіки протягом серпня та вересня знущалися з безпритульних, які жили на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

"Молодики розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, після чого жорстоко били, а свої дії знімали на телефон та потім викладали запис у телеграм-канал. Як встановило слідство, від нападів постраждало троє безпритульних людей", - повідомляє прокуратура.

Наприкінці вересня чоловіків затримали та вручили підозри, двох взяли під варту, одного відправили на домашній арешт.

Під час подальшого розслідування та вивчення відеозаписів на телефонах затриманих слідчі встановили, що чоловіки можуть бути причетними і до іншого злочину - вбивства безпритульного на дитячому майданчику в центрі Києва, яке сталося наприкінці вересня.

"Побачивши у дитячій дерев'яній альтанці чоловіка, який видався їм безхатченком, підійшли до нього та почали завдавати ударів в область голови. Після цього один із підозрюваних рукою обхопив шию потерпілого, позбавивши останнього можливості дихати. Інший підозрюваний при цьому здійснював відеозапис злочинних дій на мобільний телефон", - так описує прокуратура цей злочин.

Якщо провину доведе суд, чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне ув'язнення.