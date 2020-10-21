Маленьку доньку української телеведучої викрали заради викупу
Шестирічну доньку української телеведучої та блогерки викрали заради викупу в 200 тис. доларів, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Злочин стався на території Києво-Святошинського району Київської області.
"Вони ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину", - йдеться в повідомленні.
Ймовірних зловмисників затримали під час передачі 150 тис. доларів. Дитину відразу повернули батькам.
Правоохоронці провели обшуки у будинках і машинах затриманих.
"Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - зазначає пресслужба.
Імені телеведучої, в якої намагалися викрасти доньку, правоохоронці не повідомляють.