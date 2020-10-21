Папа Франциск запропонував для геїв аналог шлюбу

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Папа Франциск вважає, що одностатевим парам слід дозволити укладати "цивільні союзи".

Про це він заявив у документальному фільмі американського режисера Євгена Афінеєвського, який також знімав фільм "Зима у вогні" про протести на українському Майдані у 2014 році.

"Гомосексуали мають право бути в сім'ї", - сказав понтифік у фільмі, прем'єра якого відбулася в середу під час Римського міжнародного кінофестивалю.

"Вони є дітьми Божими і мають право на сім'ю. Нікого не слід відкидати чи зневажати через це. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Таким чином вони будуть в межах закону", - пояснив він.

Коли папа Франциск ще був архієпископом Буенос-Айреса, він виступав проти одностатевих шлюбів, але підтримував певні законодавчі механізми захисту прав одностатевих пар.

У фільмі понтифік також заохочує двох геїв відвідувати церкву разом з їхніми трьома дітьми.

Відповідно до поточної католицької доктрини, одностатеві стосунки називають "девіантною поведінкою".

У 2003 році доктринальний орган Ватикану Конгрегація доктрини віри заявив, що "повага до гомосексуальних людей жодним чином не може призвести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних союзів".