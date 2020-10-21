Папа Франциск запропонував для геїв аналог шлюбу

Папа Франциск

Автор фото, Reuters

Папа Франциск вважає, що одностатевим парам слід дозволити укладати "цивільні союзи".

Про це він заявив у документальному фільмі американського режисера Євгена Афінеєвського, який також знімав фільм "Зима у вогні" про протести на українському Майдані у 2014 році.

"Гомосексуали мають право бути в сім'ї", - сказав понтифік у фільмі, прем'єра якого відбулася в середу під час Римського міжнародного кінофестивалю.

"Вони є дітьми Божими і мають право на сім'ю. Нікого не слід відкидати чи зневажати через це. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Таким чином вони будуть в межах закону", - пояснив він.

Коли папа Франциск ще був архієпископом Буенос-Айреса, він виступав проти одностатевих шлюбів, але підтримував певні законодавчі механізми захисту прав одностатевих пар.

У фільмі понтифік також заохочує двох геїв відвідувати церкву разом з їхніми трьома дітьми.

Відповідно до поточної католицької доктрини, одностатеві стосунки називають "девіантною поведінкою".

У 2003 році доктринальний орган Ватикану Конгрегація доктрини віри заявив, що "повага до гомосексуальних людей жодним чином не може призвести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних союзів".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!