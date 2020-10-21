Шахтар на виїзді сенсаційно переміг Реал

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Донецький "Шахтар" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно переміг на виїзді чемпіона Іспанії мадридський "Реал" з рахунком 2:3.

У першому таймі гірники забили три голи, відзначились легіонери Тете та Соломон, а Варан забив автогол. Здавалось, що гірники практично вирішили долю матчу.

Проте у другому таймі мадридці перехопили ініціативу й відіграли два м'ячі. Голи забили Модріч та Жуніор.

Іспанці атакували до кінця матчу, але гірники зуміли втримати перемогу.

На останніх секундах мадридці таки забили третій гол, але суддя його не зарахував через положення поза грою.

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру взяв до Мадрида 20 футболістів, п'ять з яких представляли молодіжний склад.

Він був обмежений у виборі виконавців, адже кілька гравців основи пропустили підготовку через коронавірус і лишились вдома.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жуніор забиває другий м'яч гірникам

У воротах гірників стояв Анатолій Трубін, а не основний голкіпер Андрій П'ятов, який нещодавно перехворів.

Напередодні свій перший матч у групі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло італійському Ювентусу 0:2.

"Шахтар" у цього розіграші потрапив до групи В.

У ній гірники грають з мадридським "Реалом", італійським "Інтером" та німецькою "Борусією Менхенгладбах".

Наступний матч "Шахтар" проведе у Києві 27 жовтня проти "Інтера".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Домашні матчі "Шахтар" проводитиме у Києві на "НСК" Олімпійський

У нинішньому сезоні вперше з 2015 року Україну в груповому етапі ЛЧ представляють одразу два клуби: донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Обидві команди свої домашні матчі будуть проводити у Києві на "Олімпійському".

Ігри розводять, щоб одна команда грала вдома, а інша у цей тиждень на виїзді.