Коронавірус в Україні б'є рекорди, чи буде другий локдаун? Випуск новин 21.10.2020

У випуску 21 жовтня:

Кількість хворих COVID-19 невпинно зростає, чи можливе посилення жорсткого карантину? Аналізують наші кореспонденти;

Собаки, які винюхують інфекцію за лічені секунди? Репортаж про експеримент в аеропорту Бейрута;

До президентських виборів у США залишається менше двох тижнів. Як їхній результат позначиться на відносинах із Китаєм;

Міжпланетний апарат НАСА взяв проби поверхні з астероїда. Результат - за два роки.

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