Коронавірус в Україні б'є рекорди, чи буде другий локдаун? Випуск новин 21.10.2020
У випуску 21 жовтня:
- Кількість хворих COVID-19 невпинно зростає, чи можливе посилення жорсткого карантину? Аналізують наші кореспонденти;
- Собаки, які винюхують інфекцію за лічені секунди? Репортаж про експеримент в аеропорту Бейрута;
- До президентських виборів у США залишається менше двох тижнів. Як їхній результат позначиться на відносинах із Китаєм;
- Міжпланетний апарат НАСА взяв проби поверхні з астероїда. Результат - за два роки.
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