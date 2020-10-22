Іспанія стала першою у ЄС із понад 1 млн заражень на коронавірус

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Іспанія стала першою країною Європейського Союзу і шостою у світі, де кількість випадків захворювання на коронавірус перевищила один мільйон.

За останню добу в країні було зафіксовано 16 973 нові випадки та 156 смертей.

Загалом від 31 січня, коли стало відомо про перший випадок коронавірусу в цій країні, ним заразилися 1 005 295 іспанців.

34 366 людей померли.

Після США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентини, Іспанія - шоста країна світу, де коронавірусом заразилися понад мільйон людей.

До цього карантинні заходи, запроваджені в Іспанії, були одними з найсуворіших у Європі, але їх трохи пом'якшили по тому, які кількість заражень почала знижуватися.

Через зростання кількості нових заражень у Європі впродовж останніх тижнів, уряди багатьох країн починають повертатися до суворіших карантинних обмежень, аби зменшити тиск на систему охорони здоров'я та лікарні.

На 22 жовтня голова Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС, щоб обговорити, як "посилити наші колективні зусилля для боротьби з COVID-19".