Десятки сексуальних нападів на тиждень в будинках для літніх людей - шокуюче розслідування

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Сексуальна наруга - поширене явище в австралійських будинках для людей похилого віку. Такого висновку дійшли члени спеціальної комісії, що розслідувала життя у подібних закладах.

Кожного тижня у системі піклування про літніх людей стається до 50 нападів на сексуальному ґрунті, йдеться у висновках Королівської комісії, яка від 2018 року перевіряла роботу будинків для людей похилого віку.

За даними комісії, у 2018-2019 роках у закладах піклування для людей похилого віку сталося 2 520 сексуальних нападів та образ.

"Це національний сором", - заявив голова комісії Пітер Розен.

"Ці цифри є ганебними самі по собі, але відсутність реакції з боку австралійського уряду виглядає ще жахливіше".

Увагу до проблем у будинках для людей похилого віку цього року привернуло поширення коронавірусу. Понад дві третини смертей від цієї хвороби в Австралії сталися саме там.

Загалом в країні від коронавірусу померли 903 людини.

Пан Розен заявив, що докази свідчать про те, що "незаконна сексуальна поведінка" вже довгий час є проблемою в системі піклування. За його словами, жертвами такої поведінки стали від 13% до 18% тих, хто мешкає у будинках для людей похилого віку.

І це при тому, що багато хто помістив своїх родичів у такі заклади для того, щоб вони могли отримувати кращий догляд, ніж вдома, додав голова спеціальної комісії.

"Абсолютно неприйнятно, що люди, які перебувають під опікою системи піклування про людей похилого віку більше наражаються на небезпеку, ніж ті, що живуть поза нею", - каже Пітер Розен.

Загалом розслідування виявило у будинках для старих понад 32 тисячі різного роду нападів та знущань - фізичного, сексуального та емоційного характеру.

При цьому їх чинили як співробітники, так і інші мешканці закладів.

"Залишені напризволяще"

Королівська комісія - найвищий рівень спеціальних органів, які можуть проводити розслідування від імені держави. Її створили у 2018 році після серії скандалів, пов'язаних із будинками для літніх людей.

Вона отримала понад 10 тисяч звернень і скарг щодо неналежної кількості працівників цих закладів, їхньої поведінки та інших проблем.

Переважна більшість мешканців цих закладів - люди похилого віку, але в Австралії у них також живуть і молоді люди до 20 років, яким потрібен спеціальний догляд.

Працівники цих закладів, родичі мешканців та самі мешканці, одному з яких 105 років, стали учасниками слухань і розповіли про свій травматичний досвід.

У жорсткому та страшному попередньому звіті, що з'явився у жовтні, автори розслідування стверджують, що система піклування про "наших старших і часто найвразливіших громадян" не спрацювала.

"Вона не створює загального та безпечного для усіх піклування про людей похилого віку. Вона є недоброю та байдужою до них. У надто багатьох випадках вона просто залишає їх напризволяще", - йдеться у звіті.

Причинами такої ситуації, на думку авторів звіту, є неефективні регуляції, якими керується система піклування, а також проблеми зі штатом працівників, яких, так само, як і коштів, часто недостатньо.

Коментуючи проміжні висновки комісії, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив: "Ми можемо і повинні краще підтримувати старіших австралійців".

Він також заявив, що уряд запровадить рекомендації комісії, зокрема, зменшення використання хімічних релаксантів та седативних препаратів для обмеження фізичної активності мешканців будинків для людей похилого віку, а також прибере звідти молодих людей.

Внесок коронавірусу

Цьогорічна пандемія коронавірусу додала проблем у цю ситуацію, йдеться у доповіді.

Уряд жорстко критикували за непідготовленість цих закладів до поширення хвороби, через що у багатьох будинках для людей похилого віку сталися масові спалахи заражень.

Разом із тим, у спеціальній частині звіту, оприлюдненій у серпні, йдеться про наслідки поширення коронавірусу, які автори звіту називають "травмуючими".

"Багато хто з персоналу має близькі стосунки з мешканцями будинків. Багато хто сумує за тими, хто помер, захворівши на Covid-19," - йдеться у звіті.

Фінальна версія звіту спеціальної комісії, яка вивчала проблеми у системі піклування за людьми похилого віку в Австралії, має бути оприлюднена у лютому 2021 року.