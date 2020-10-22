Перемир'я Зеленського: вперше українські військові стріляли по ворогу

Автор фото, УНІАН

Українські бійці вперше з початку "повного і всеосяжного припинення вогню" у липні відкрили вогонь у відповідь по проросійських формуваннях на Донбасі.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили у Штабі об'єднаних сил.

Також там відзначили, що вогонь у відповідь не був пов'язаний з візитом депутатів від "Слуги народу" на Донбас.

Це сталося у ніч на 22 жовтня біля селища Артема на Луганщині.

Цьому передував обстріл зі стрілецької зброї з боку формувань так званої "ЛНР".

"Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл", - повідомили у штабі ООС.

Втрати супротивника уточнюються.

Представники бойовиків 22 жовтня заявили про чотири порушення перемир'я з українського боку.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Раніше у штабі ООС відсутність вогню у відповідь пояснювали тим, що ворожі обстріли не несли небезпеки

Загалом за середу проросійські формування на Донбасі п'ять разів порушили перемир'я, і ще два рази - зранку четверга.

Бойових втрат серед українських військових не було.

Але 20 жовтня одного бійця Операції Об'єднаних сил поранили.

Один загиблий від початку перемир'я

З початку "повного і всеосяжного припинення вогню" 27 липня 2020 року на фронті, за офіційними даними, загинув один український військовий.

В інтерв'ю BBC News Україна Володимир Зеленський говорив про те, що українська армія не стріляє у відповідь, щоб не допустити зриву перемир'я.

"Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", - розповів президент України.

"Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога", - додав він.

За словами Володимира Зеленського, до початку перемир'я кількість обстрілів та втрат була значно вищою.