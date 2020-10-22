Перемир'я Зеленського: вперше українські військові стріляли по ворогу
Українські бійці вперше з початку "повного і всеосяжного припинення вогню" у липні відкрили вогонь у відповідь по проросійських формуваннях на Донбасі.
Цю інформацію BBC News Україна підтвердили у Штабі об'єднаних сил.
Також там відзначили, що вогонь у відповідь не був пов'язаний з візитом депутатів від "Слуги народу" на Донбас.
Це сталося у ніч на 22 жовтня біля селища Артема на Луганщині.
Цьому передував обстріл зі стрілецької зброї з боку формувань так званої "ЛНР".
"Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл", - повідомили у штабі ООС.
Втрати супротивника уточнюються.
Представники бойовиків 22 жовтня заявили про чотири порушення перемир'я з українського боку.
Загалом за середу проросійські формування на Донбасі п'ять разів порушили перемир'я, і ще два рази - зранку четверга.
Бойових втрат серед українських військових не було.
Але 20 жовтня одного бійця Операції Об'єднаних сил поранили.
Один загиблий від початку перемир'я
З початку "повного і всеосяжного припинення вогню" 27 липня 2020 року на фронті, за офіційними даними, загинув один український військовий.
В інтерв'ю BBC News Україна Володимир Зеленський говорив про те, що українська армія не стріляє у відповідь, щоб не допустити зриву перемир'я.
"Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", - розповів президент України.
"Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога", - додав він.
За словами Володимира Зеленського, до початку перемир'я кількість обстрілів та втрат була значно вищою.