Росія та Іран зламали дані виборців у США - ФБР

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Американська розвідка стверджує, що Росія та Іран намагаються втрутитися у вибори президента США.

"Іран і Росія зробили конкретні кроки, щоб вплинути на громадську думку напередодні виборів", - заявив на пресконференції 21 жовтня директор Національної розвідки США Джон Реткліфф.

За його словами, обидві країни незалежно одна від одної отримали доступ до інформації про виборців. За допомогою цих даних виборцям можуть надсилати неправдиву інформацію для того, щоб "викликати соціальне невдоволення і посіяти хаос".

Пан Реткліфф заявив, що Іран вже надіслав фейкові електронні листи з погрозами виборцям-демократам.

Незвичайний брифінг американської розвідки за 13 днів до голосування виглядає як свідчення стурбованості уряду втручанням у голосування та дезінформацією з боку іноземних гравців.

За словами Реткліффа, "фейкові електронні листи" нібито надіслало ультраправе угруповання Proud Boys з метою "залякати виборців, розпалити ворожнечу і завдати шкоди" президенту Дональду Трампу.

Листи з погрозами отримали виборці-демократи з щонайменше чотирьох штатів, зокрема Флориди і Пенсильванії. В них виборцям написали: "ми прийдемо за вами, якщо не проголосуєте за Трампа".

Директор Національної розвідки додав, що дані можуть використати для "розсилки неправдивої інформації зареєстрованим виборцям. Це може спричинити хаос і підірвати довіру до американської демократії".

Він також зазначив, що офіційні особи "не бачили подібних дій з боку Росії", але знають, що у них є деяка інформація про виборців.

До Джона Реткліффа на пресконференції приєднався директор ФБР Крістофер Врей. Він запевнив, що виборча система США залишається "безпечною та стійкою".

"Не сумнівайтесь - ваш голос врахують, - сказав Рей, звертаючись до американських виборців. - А неперевірені заяви про протилежне варто сприймати зі здоровою дозою скептицизму".

Американська розвідка раніше заявляла, що Іран, Росія і Китай намагаються втрутитися в президентські вибори 2020 року.

У 2016 році спецслужби США також дійшли висновку, що підтримувані Кремлем хакери стояли за спробою зашкодити передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон, використовуючи як кібератаки, так і фейкові новини в соціальних мережах.