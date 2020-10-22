Прибутки Tesla б'ють рекорди. В інших виробників авто вони падають

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Завод Tesla в Каліфорнії

Автоконцерн Tesla п'ятий квартал поспіль завершує з прибутком, а продажі електромобілів встановили новий рекорд, попри пандемію.

У третьому кварталі чистий прибуток Tesla склав 331 млн доларів при виручці 8,77 млрд, що у 2,3 рази більше, ніж за той самий період минулого року.

Це перевищило очікування аналітиків.

Ілон Маск підтвердив інвесторам, що компанія планує до кінця року продати 500 тисяч електрокарів, але попередив, що робити це "стало важче".

Tesla є одним з небагатьох автовиробників у світі, які в часи пандемії змогли добре заробити - і це, звичайно, помітили інвестори, які роками нарікали на відсутність прибутку у компанії.

Акції Tesla з початку року зросли в ціні більш ніж в чотири рази, а в середу після закриття торгів подорожчали ще більше.

Однак аналітики попереджають, що конкурентів компанії більшає, хоч Tesla і має "значну перевагу першопроходця".

Останнім часом Tesla оприлюднила безліч амбітних планів, зокрема щодо виробництва власних акумуляторів.

Ілон Маск сподівається розпочати виробляти їх на власному новому заводі в Європі, у передмісті Берліна, в 2021 році.