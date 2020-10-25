В Україні почалися місцеві вибори. Як і де голосувати

Автор фото, Укрінформ

У неділю в Україні проходять місцеві вибори - проголосувати можна з 8:00 до 20:00.

Через коронавірус на виборчих дільницях діятимуть спеціальні правила.

Тож головне - не забути взяти маску, власну ручку, а також паспорт.

Де голосувати

Номер своєї дільниці для голосування можна дізнатися у запрошенні, яке мало заздалегідь прийти за місцем прописки.

Крім того, свої місце голосування можна з'ясувати, заповнивши спеціальну форму на сайті Державного реєстру виборців.

Кого обиратимуть

Цього разу більшість виборців отримають по чотири бюлетені для голосування за:

мерів, голів селищ та сіл (або голів нових об'єднаних громад);

депутатів міських, селищних та сільських рад;

депутатів районних рад;

депутатів обласних рад.

Але у Києві, наприклад, бюлетенів буде всього два (за мера і міських депутатів).

На Донеччині та Луганщині - три, там не голосуватимуть за депутатів обласних рад.

А у Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні треба буде розібратися з п'ятьма бюлетенями - там голосуватимуть ще й за депутатів районних рад у місті.

Всі бюлетені будуть різних кольорів.

На сайті ЦВК можна подивитись виборчі списки партій до всіх міських, районних та обласних рад з поділом на округи.

Як голосувати

Підпис до фото, Приклад, як треба обирати і партію, і вписувати номер кандидата від партії у списку.

Щоб проголосувати за мера (голову селища чи села) буде достатньо поставити звичайну позначку біля прізвища кандидата.

Те саме стосується сільських рад там, де менше 10 тис. жителів, - потрібна звичайна "галочка" чи "плюсик" навпроти свого кандидата.

Але з депутатами інших рад буде дещо складніше.

Тут можна проголосувати не лише за партію (звичайна позначка біля назви політсили) а й за конкретного кандидата.

Для цього у спеціальному квадраті з трафаретом треба буде вписати номер цього кандидата у списку.

Номери і прізвища будуть зазначені поруч у бюлетенях.

Водночас "галочки" біля партії також буде досить - бюлетень все одно визнають дійсним.

Загалом же закон передбачає досить складну процедуру, за якої кандидат (а не політик, якого попереду поставила партія) посунеться вверх у списку й стане депутатом.

Коронавірус

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, На дільниці пускатимуть лише у масках

Коронавірус також матиме вплив на процес голосування.

Всі виборці повинні бути у масці, а на прохання члена комісії - тимчасово зняти її, щоб засвідчити особу.

На вході до кожної дільниці буде стояти антисептик для рук.

Також там мірятимуть температуру й питатимуть про симптоми застуди.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що для людей із симптомами COVID-19 буде окрема кабінка для голосування. Утім, як це організують на практиці - залежатиме від кожної конкретної дільниці.

На дільницю мають пускати одночасно не більше трьох виборців біля одного столу видачі бюлетенів, а члени комісій мають сидіти не ближче одного метра один від одного.

Ще важливий аспект - у кабінках для голосування не буде ручок, тож їх треба приносити з собою.

До виборців, які перебувають на самоізоляції, за їхнім бажанням має прийти група з переносною скринькою для голосування (відповідну заявку треба було подати до 24 жовтня).

Не забути про час

У ніч перед днем виборів (остання неділя жовтня) Україна традиційно перейде на зимовий час.

Це означає, що о 4 годині ранку 25 жовтня стрілки годинників переведуть на годину назад.

Тому про переведення варто не забути, щоб не прийти на виборчу дільницю надто рано.

П'ять питань від Зеленського

Також на 25 жовтня заплановане "всенародне опитування" щодо "п'яти запитань від президента".

Його фінансує партія "Слуга народу", а проводитиме, як розповіли у політсилі, спеціально найнята соціологічна компанія.

Тож біля дільниць виборців зустрічатимуть учасники цього опитування - це нагадуватиме екзитпол.

У "Слузі народу" також запевняють, що під час дослідження не буде жодної партійної символіки чи агітації.

Саме ж опитування - добровільне й ніяких офіційних наслідків не матиме.

"Прихована агітація"?

Автор фото, Артем Гагарін Підпис до фото, Координатор "П'яти питань від президента" актор і ведучий 95 кварталу Артем Гагарін

Частина громадян вважають проведення такого опитування незаконним.

Зокрема, на їхню думку, це перевищення повноважень президента і прихована агітація біля виборчих дільниць за пропрезидентську партію.

У соцмережах навіть поширили зразок заяви до поліції, яку пропонують заповнювати виборцям, які зустрінуть учасників учасників опитування.

У президента Зеленського такі закиди відкидають.

"Куратор" "п'яти питань" актор і ведучий Артем Гагарін написав у Facebook, що "інтерв'юерам" заборонено перебувати на дільницях та мати з собою будь-яку агітацію.