Премію Сахарова отримала білоруська опозиція

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Європейський парламент нагородив премією Сахарова білоруську опозицію, представлену її Координаційною радою.

"Демократична опозиція в Білорусі, представлена її Координаційною радою, - це ініціатива хоробрих жінок, політичних діячів та діячів громадянського суспільства", - охарактеризував переможця спікер Європарламенту Давід Сассолі.

"Дозвольте привітати представників білоруської опозиції за їхню мужність, стійкість та рішучість. Вони вистояли і досі залишаються сильними перед набагато сильнішим супротивником. Але на їхньому боці є щось, чого груба сила ніколи не може перемогти - це правда", - наголосив спікер Європарламенту.

Європарламент нагороджує премією Сахарова за визначний внесок у боротьбу за права людини, за захист прав меншин, розвиток демократії та повагу норм міжнародного права. Сума премії складає 50 тисяч євро.

Премію заснували 1988 року. Відтоді її лауреатами стали борець проти апартеїду Нельсон Мандела, Білоруська асоціація журналістів, лідер білоруської опозиції у 2006 році Олександр Мілінкевич, а у 2018 році - український режисер Олег Сенцов, який на той момент був політв'язнем у Росії.

Протести в Білорусі розпочалися відразу після президентських виборів 9 серпня і тривають досі. Більшість членів Координаційної ради арештували.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести у Білорусі тривають попри арешт більшості членів Координаційної ради

Відзнака борцям

Премію неодноразово вручали тим, кого переслідувала влада і тим, хто перебував в ув'язненні.

Першими лауреатами у 1988 році стали Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Премія названа ім'ям відомого вченого та правозахисника Андрія Сахарова

На момент присудження премії сам Мандела перебував у тюрмі, де відбував свій 27-літній термін ув'язнення. Марченко ж загинув в ув'язненні внаслідок голодування за два роки до того.

На церемонії вручення тодішній президент Європарламенту Генрі Пламб заявив, що Мандела і Марченко надихають людей "боротися за побудову більш справедливого та людяного суспільства".

Лауреатами премії ставали: лідерка опозиції у М'янмі Аун Сан Су Чжі, курдська активістка Лейла Зана, китайські дисиденти Вей Джиншень та Ху Цзя, противник кубинського режиму Гільєрмо Фаріньяс, іранський режисер Джафар Панагі та захисниця прав жінок Ірану Насрін Сотоудех.

Усі вони не змогли її отримати особисто, оскільки перебували на той час в ув'язненні.

Сахаров і Нобель

Через 5 років після отримання премії Сахарова Нельсон Мандела отримав Нобелівську премію миру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нельсон Мандела через кілька років після отримання премії Сахарова отримав і Нобелівську премію миру

Його приклад не є унікальним.

Нобелівськими лауреатами після отриманням премії Сахарова чи до неї ставали: опозиціонерка з М'янми Аун Сан Су Чжі, генеральний секретар ООН Кофі Аннан та борець за права дітей з Пакистану Малала Юсафзай.

Лауреати Нобелівської премії 2018 року іракська правозахисниця Надя Мурад та лікар з Демократичної республіки Конго Деніс Муквеге також були у минулому лауреатами премії Сахарова.