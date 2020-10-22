У Південній Кореї паніка: люди померли після щеплення від грипу

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Щеплення від сезонного грипу в Південній Кореї цієї осені вже отримали 13 мільйонів людей

Влада Південної Кореї намагається заспокоїти громадян після смерті 13 людей, які раніше отримали щеплення від сезонного грипу.

Професор медицини Кім Чжун Кон, який очолює розслідування, заявив, що згідно з результатами розтину і вже проведеними аналізами, поки немає ознак, які б вказували на зв'язок цих смертей із вакциною.

Проте суспільна довіра до програми вакцинації підірвана.

Корейська асоціація медиків закликала припинити її, поки не з'ясують всі обставини того, що сталося.

Щеплення від сезонного грипу в Південній Кореї цієї осені зробили вже 13 мільйонам людей.

Загалом, згідно з державною програмою безкоштовної вакцинації, планується зробити щеплення 19 млн громадян. Влада наголошує, що на тлі проблем з Covid-19 хоче уникнути ще й спалаху звичайного грипу.

Спочатку стало відомо про 17-річного юнака, який помер через два дні після вакцинації. Решта жертв - люди похилого віку з супутніми захворюваннями, вісьмом з них було понад 70 років.

"Я розумію занепокоєння людей і шкодую", - заявив міністр охорони здоров'я Південної Кореї Пак Нин Ху. Втім, він підтвердив, що програма безкоштовної вакцинації продовжиться.

"Спільно з рядом інших відомств ми знову ретельно перевіримо весь процес, починаючи від виробництва [вакцини]", - додав він.

Керівник управління з контролю і запобігання захворювань Чжон Ю Квонг, виступаючи в парламенті, заявив, що відомство вважає вкрай низькою ймовірність того, що смерть 13 людей викликало саме щеплення.

В рамках розслідування померлих перевірять на коронавірус.

Раніше програму вакцинації від грипу припинили на три тижні, коли з'ясувалося, що близько п'яти мільйонів доз препарату зберігали не в холодильниках, а за кімнатної температури. Всю цю партію відкликали. Встановлено, що жоден з померлих такої вакцини не отримав.