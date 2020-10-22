Війна в Карабаху: Азербайджан оголосив про прорив до кордону з Вірменією

Автор фото, Azerbaijan Ministry of Defence/Getty Images Підпис до фото, Азербайджанські військові обстрілюють вірменські позиції

Азербайджанські військові прорвалися на кордон з Вірменією, а також відновили повний контроль над кордоном Азербайджану з Іраном. Про це оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Він повідомив у Twitter, що азербайджанські військові увійшли до низки селищ, зокрема, до села Коллугишлаг на кордоні з Вірменією та села Агбенд неподалік від перетину офіційних кордонів Вірменії, Азербайджану та Ірану.

Ця місцевість після війни 1988-1994 років входила до так званого "поясу безпеки" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Алієв також опублікував у соцмережі відео з азербайджанськими військовими, які вишукувалися на прикордонній заставі Агбенд.

Вірменія ще не коментувала заяву Алієва.

Речник очільника невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Ваграм Погосян повідомив, що тяжкі бої зараз йдуть вже біля селищ Шехер та Дживані, які розташовані біля дороги, що веде до міста Шуша у центрі Нагірного Карабаху.

Нова війна в Карабаху почалася 27 вересня. Відтоді азербайджанській армії вдалося встановити контроль над невеликою територією на півночі Нагірного Карабаху, але найбільше вона просунулася на півдні Нагірного Карабаху та так званого "поясу безпеки" біля кордону з Іраном.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військові невизнаної Нагірно-Карабаської республіки

За цей час, загинули, за офіційними даними, 874 вірменських військових та добровольців. Азербайджан не оприлюднює дані про бойові втрати.

Натомість з обох сторін під час війни загинули десятки цивільних.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон жертв обстрілу у місті Гянджа

Чи втрутиться Росія?

Президент Росії Володимир Путін повідомив у четвер, що, за російськими даними, кількість загиблих в новій війні у Карабаху наближається до п'яти тисяч.

"За нашими даними, з обох сторін понад 2 тисячі загиблих - з одного боку і з іншого. Загальна кількість загиблих наближається вже до п'яти тисяч", - цитує Інтерфакс відеовиступ Путіна на засіданні дискусійного клубу "Валдай".

Звідки така інформація про кількість загиблих, Путін не розповів.

За його словами, він кілька разів на день розмовляє телефоном і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, і з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Росії розповів про ситуацію в Карабаху, виступаючи зі свого кабінету

Володимир Путін додав, що з Туреччиною позиції Росії щодо Південного Кавказу не збігаються, проте йому комфортно співпрацювати з турецьким президентом Ердоганом, тому що той проводить незалежну зовнішню політику.

З контексту випливало, що Путін має на увазі незалежність політики Ердогана від США.

"З таким партнером не просто приємно, з таким партнером надійно працюється", - сказав Путін.

Сьогодні заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов повідомив агентству РИА Новости, що Росія не планує військової операції в Карабаху. Депутат підкреслив, що ця його заява погоджена з Міністерством оборони.

Росія з самого початку нової війни намагається представити себе посередницею в спробах врегулювання конфлікту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські добровольці тренуються у Єревані перед відправкою на фронт

Депутату Красову поставили це питання через те, що інший депутат, очільник комітету у справах СНД та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін повідомив про можливе проведення у Карабаху російської десантної операції, щоб захистити вірмен.

"Костянтина Затуліна не уповноважували давати вищевказаний коментар", - сказав депутат Красов.