Сіамські близнюки: чи є в них шанс на окреме життя?

Це історія про дива медицини та непростий вибір, з яким стикаються лікарі.

Минулого року хірурги у Лондоні провели надскладну операцію із розділення сіамських близнюків-дівчаток - Сафи та Марви з Пакистану.

Сестри народилися зі зрощеними черепами, у своїй країні вони були б приречені на смерть. Але завдяки пожертвам, їхні батьки змогли привезти дочок до Британії та оплатити операцію.

Лондонські хірурги зробили неможливе і змогли розділити сестер. Малюки перенесли понад 50 годин операцій, але лікарям довелося обирати: кому з сестер віддати можливість на повноцінне життя, а кого - приректи на життя із фізичними вадами.

Зараз Сафа і Марва проходять реабілітацію і вже готові повернутися додому.