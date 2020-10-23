Трампа і Байдена заспокоїли. Як пройшли останні дебати перед виборами у США

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У США відбулися останні перед президентськими виборами дебати кандидатів - чинного президента Дональда Трампа і колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Попередня зустріч кандидатів пройшла вкрай емоційно, оскільки опоненти часто перебивали один одного і говорили на підвищених тонах. Цього разу діалог вийшов більш спокійним і поважним. Модератором була журналістка NBC Крістен Велкер.

Усього відбулося два раунди дебатів замість трьох. Одні дебати довелося скасувати через хворобу Дональда Трампа, який інфікувався коронавірусом.

Останні дебати відбувалися за зміненими правилами. Кандидатові, який не говорить, вимикали мікрофон — щоб він не міг перебивати опонента.

Під час перших дебатів 30 вересня Трамп постійно перебивав Байдена, лунали звинувачення "клоун", "брехун" та інші. Джо Байден не стримався і запитав: "Чи ти замовкнеш, чоловіче?".

Цю зміну правил відзначив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін, зауваживши, що "іноді вимкнення мікрофону дає можливість почути більше".

Після першої гучної і нестриманої дискусії, що могла коштувати йому підтримки, Дональд Трамп помітно знизив тон, що зробило його набагато ефективнішим опонентом.

Цього разу з дебатів американці можуть запам'ятати зміст його висловлювань, а не хаотичний спосіб його виступу.

Джо Байден знову під час дебатів тримався мужньо, уникаючи промахів, які могли б зіграти на руку республіканцям, щоби поставити під сумнів його вік та гостроту психіки.

Водночас опитування показують, що більшості американців уже вирішили - а понад 45 мільйонів уже й проголосували. Тому шанс на те, що останні дебати матимуть значний вплив на президентські перегони, здається незначним.

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Вакцина і вихід з коронакризи

На початку учасникам дискусії запропоновали тему боротьби з пандемією коронавірусу. Трамп заявив, що ситуація стабілізується, і регіональних спалахів більше не реєструють.

"У нас є вакцина... оголосимо про це найближчим часом", - сказав він і додав, що її розповсюдженням займатимуться військові. Президент нагадав, що сам перехворів Covid-19 і вилікувався. За його словами, захворювання відступає, а 99% тих, що заразилися, одужують.

Байден заявив, що в США, які є лідером за кількістю інфікованих і померлих, до кінця року можуть померти близько 200 тисяч людей. За його словами, у президента немає чіткого плану виходу з коронакризи.

Водночас його план, додав кандидат-демократ, передбачає використання масок і повсюдне експрес-тестування.

"Російські" гроші та допомога Україні

Іншою темою дискусії став захист національної безпеки. Напередодні спецслужби США заявили, що Росія та Іран намагаються втрутитися в президентські вибори.

Коментуючи це, Байден сказав, що будь-яка країна, яка намагається втрутитися в американські вибори, дорого за це заплатить. "Вони втручаються в суверенітет США. Саме це зараз і відбувається", - сказав він.

За його словами, Росія вважає за краще, щоб Трамп залишався президентом, тому що Байден буде для неї невигідним. "Росія хоче зробити так, щоб я не став наступним президентом США, тому що вони знають, що я знаю їх, і вони знають мене", - сказав він.

Своєю чергою Трамп відкинув звинувачення в отриманні грошей від Росії і Китаю. За словами президента, гроші від росіян отримував сам Байден, коли був віцепрезидентом.

"Джо отримав 3,5 млн доларів від Росії, які прийшли через Путіна. Ти отримав 3,5 млн доларів, твоя сім'я отримала 3,5 млн доларів. Коли-небудь тобі доведеться це пояснити", - сказав Трамп, звертаючись до Байдена.

"Немає нікого, хто б поводився з Росією жорсткіше, ніж я", - заявив Трамп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна отримала від США "Джевеліни" у 2018 році

"Коли він (Байден - Ред.) продавав Україні подушки та ковдри, я продавав їм протитанкову зброю", - заявив президент.

Він додав, що переконав країни НАТО збільшити витрати на оборону, щоб посилити безпеку через російську загрозу.

Також, за словами президента, на комп'ютері сина Байдена, який працював на українську компанію Burisma у час віцепрезидентства Джо Байдена нібито знайшли листи, які показують його в непривабливому світлі. Кандидат від демократів відповів, що не отримав ні цента від жодної країни.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.