Пеле-80! Десять фактів про живу легенду футболу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле у квітні 2019 року

23 жовтня виповнюється 80 років легендарному бразильському футболісту Едсону Арантісу ду Насименту, якого всі знають під шкільним прізвиськом Пеле.

Він завершив спортивну кар'єру ще в 1977 році, але залишається одним з найвідоміших футболістів у світі.

Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі став чемпіоном світу (у 1958, 1962 і 1970 роках). Його рекорд за кількістю забитих голів - 1281 в 1363 іграх за клуби "Сантос" і "Нью-Йорк Космос" та збірну Бразилії - поки що не зміг побити ніхто.

ФІФА визнала його визначним футболістом, а Міжнародний олімпійський комітет - найкращим спортсменом XX століття.

Але в біографії Пеле є деякі маловідомі епізоди. Ось десять з них.

Як Пеле вдарив арбітра

Автор фото, COURTESY OF SANTOS F Підпис до фото, Веласкес (праворуч) видалив Пеле з поля, але замість цього сам залишив гру

Клуб "Сантос", за який виступав Пеле, 18 червня 1968 роки грав у Боготі товариський матч проти збірної Колумбії.

Переповнений стадіон охнув, коли суддя Гільєрмо Веласкес видалив великого Пеле з поля за те, що той, граючи проти колумбійського захисника, порушив правила, та ще й образив його словами.

Але далі сталося неймовірне: розлючені футболісти "Сантоса" обступили суддю, який вийшов з цього натовпу з підбитим оком.

В інтерв'ю 2010 року Веласкес сказав, що вважав за краще передати свисток одному з бічних арбітрів і піти.

Пеле продовжив гру.

Як Пеле зупинив війну. На час матчу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У громадянській війні 1967-70 років у Нігерії загинуло понад мільйон людей

У 1960-х роках "Сантос" був одним з найзнаменитіших клубів в світі і заробляв на своїй славі, граючи по всьому світу в платних товариських матчах.

Одна з таких зустрічей відбулася 4 лютого 1969 року в Бенін-Сіті в Нігерії. "Сантос" обіграв місцеву команду з рахунком 2:1.

У Нігерії тоді йшла війна між центральним урядом і Східною провінцією, яка проголосила себе незалежною державою - Республікою Біафра.

Як стверджував історик клубу "Сантос" Гульєрме Гуарче, бразильці хвилювалися за свою безпеку і поставили вимогу, щоб на час їхнього перебування в країні оголосили перемир'я. І ​​протиборчі сторони нібито погодилися.

В автобіографії Пеле, опублікованій у 1977 році, цей випадок не згаданий. Але в книзі, написаній через 30 років, він про нього згадав.

За словами Пеле, він не може з упевненістю стверджувати, що формально уклали перемир'я, але господарі поля запевнили гостей, що під час їхнього перебування в країні боїв не буде.

Як Пеле навчався з Ленноном і не зустрівся з "Бітлз"

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У 1975 році Пеле переїхав в Нью-Йорк і став виступати за клуб "Нью-Йорк Космос". Це було тоді, коли в Штатах зробили першу спробу популяризувати європейський футбол.

Він вирішив підтягнути свою англійську в мовній школі для дорослих і зустрів там колишнього бітла Джона Леннона, який в той час теж жив у Нью-Йорку.

"Леннон вчив японську в тій же школі, що і я", - написав Пеле у своїх мемуарах, що вийшли у 2007 році.

За словами Пеле, тоді ж Леннон розповів йому, що під час Чемпіонату світу 1966 року, що проходив в Англії, бітли хотіли з ним познайомитися і прийшли в готель, де жила бразильська збірна. Але їх не пустили.

Пеле це пояснив консервативними поглядами менеджерів команди.

Чому Пеле не грав за європейський клуб

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після 18 років в команді "Сантос" Пеле у 1975 році виїхав до Нью-Йорку на три сезони

На відміну від багатьох бразильських футболістів, знаменитих і не дуже, що переїхали до Європи насамперед з меркантильних міркувань, Пеле у період його розквіту за кордон просто не відпустили.

"Сантос" відкинув усі пропозиції продати Пеле, у тому числі від "Мілана" і мадридського "Реала", а гравці, навіть великі, на той час права голосу не мали.

Тиск був і від політичної верхівки: у 1961 році президент Бразилії Жаніу Квадрус спеціальним декретом оголосив Пеле "національним надбанням".

У результаті легендарний гравець поїхав в Нью-Йорк лише в 35 років.

Чому Пеле вперше одягнув капітанську пов'язку в 50 років

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле одягнув капітанську пов'язку на єдиний матч

Впродовж усієї кар'єри Пеле відмовлявся бути капітаном команди — чи "Сантоса", чи національної збірної.

Капітанську пов'язку він одягнув єдиний раз в житті: під час матчу збірної Бразилії проти збірної світу в Мілані, який організували у 1990 році на честь його 50-річчя - через 19 років після відходу Пеле з національної збірної.

Він провів на полі перший тайм.

Бразильці програли з рахунком 2:1.

Знавцям футболу цей матч запам'ятався перш за все тим, що нападник Антоніо Рінальдо міг дати Пеле можливість забити останній гол в його житті, але замість того, щоб віддати пас ветерану, в честь якого, власне, і проводився матч, вдарив сам і по воротах не влучив.

"Він трохи розсердився на мене", - делікатно висловився Рінальдо в інтерв'ю бразильському інтернет-виданню Globo Esporte у 2010 році.

Як Пеле "викрали" в Тринідаді

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле часто носили на руках, але так далеко, як Трінідаді його ще ніколи не заносили

5 вересня 1972 року, коли "Сантос" грав в столиці карибської держави Тринідад і Тобаго Порт-оф-Спейн, там тривали сутички. Дорогою з аеропорту футболісти бачили в місті танки.

"Ми вирішили, що відіграємо швидше і стрибнемо назад в літак", - згадував у 2010 році колишній захисник "Сантоса" Назарено Обердан.

Але коли Пеле на 43-й хвилині забив гол, захоплені вболівальники вийшли на поле, підняли його на плечі й понесли вулицями міста.

Все обійшлося добре, але великого задоволення Пеле не отримав.

Як Пеле знімався в Голлівуді й переграв Сталлоне

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За словами Пеле, Сильвестр Сталлоне (зліва) не міг вдарити по м'ячу під час зйомок фільму 1981 року "Втеча до перемоги"

У 1981 році вийшов на екрани американський фільм "Втеча до перемоги", про футбольний матч між командами військовополонених союзників і гітлерівських охоронців табору.

Головну роль воротаря команди полонених і організатора втечі виконував Сильвестр Сталлоне, який вже був на той час зіркою завдяки фільмам про Роккі.

Крім акторів, у "Втечі до перемоги" знялися вісім професійних футболістів, які грали самих себе. З-поміж них був і Пеле.

В одній зі сцен 41-річний Пеле забив гол акробатичним ударом в стрибку через голову, причому дубля не знадобилося.

А Сталлоне, за його словами, виглядав непереконливо.

В одному з інтерв'ю Пеле стверджував, що, за задумом авторів фільму, він повинен був грати воротаря, а Сталлоне — нападника, але план довелося переглянути, тому що актор нібито не міг влучити по м'ячу.

Як Пеле міг би стати великим воротарем...

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час тренувального матчу в 1966 році: Пеле міг би бути і воротарем!

До речі, голлівудські продюсери майже вгадали, коли хотіли знімати Пеле в ролі воротаря.

Насправді Пеле чотири рази у житті стояв на воротах "Сантоса", зокрема у півфіналі чемпіонату Бразилії 1964 року, і не пропустив жодного м'яча!

Пеле — не один на світі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Абеді Пеле - один з найвідоміших у Гані футболістів

"Пеле єдиний!" - йдеться у відомій кричалці бразильських фанатів. Насправді це не так.

При славі Пеле не дивно, що у нього з'явилися численні тезки, як у світі футболу, так і поза ним.

Один з найвідоміших футболістів Африки, капітан збірної Гани в 1990-х роках, з'явився на світ як Абеді Айю, але прославився як Абеді Пеле.

Педро Монтейро з Кабо-Верде, колишній захисник "Саутгемптона", теж більше відомий як "Пеле", і, як і справжній Пеле, заробив це прізвисько в школі.

Але ще більше про заслуги Пеле каже поширеність імені, отриманого ним при хрещенні.

За даними бразильського державного Інституту географії і статистики, у 1950 році ім'я Едсон у Бразилії мали 43 511 чоловіків, а у 1970-му їх стало більше - 111 тисяч.

Як король футболу міг стати президентом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1990-і Пеле три роки був міністром спорту

У 1990 році Пеле оголосив журналістам, що подумує балотуватися на пост президента Бразилії на виборах 1994 року.

Намір залишився нездійсненим, але у 1995-1998 роках Пеле був міністром спорту і під час його каденції ухвалили закон, який розширив права гравців у відносинах з керівництвом клубів, про що мріяли футболісти його покоління.