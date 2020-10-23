Зелений цуцик. Чому собака народила щеня рідкісного кольору

Автор фото, Reuters

Власник фермери на італійському острові Сардинія Крістіан Маллоччі не повірив своїм очам, коли його собака Спелаккія народила справжнє диво - цуценя зеленої масті.

Незвичайного малюка назвали відповідно - Фісташка.

Серед п'ятьох новонароджених лише один мав яскраво-зелений колір. Решта цуценят пішли забарвленням у маму та мали ніжно-білий покрив.

Собака, народжена із зеленим хутром, зустрічається дуже рідко. Вважають, що це є результатом контакту цуценяти із зеленим пігментом білівердину в утробі матері.

Білівердин - проміжний продукт розпаду гемоглобіну та абсолютно нешкідливий для організму.

Автор фото, Reuters

Але - що стане для багатьох сумною новиною - малюк поступово починає втрачати своє екзотичне забарвлення. Фісташкове забарвлення зовсім скоро зникне.

Пан Маллокчі вирішив роздати всіх цуценят, окрім Фісташки, який буде допомагати йому пасти овець на фермі.

Він додав, що зелений - це колір надії та удачі - те, чого особливо не вистачає у 2020 році.