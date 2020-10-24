Кличко захворів на коронавірус

Автор фото, УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус. Про це заявив сам політик у себе в каналі Telegram.

Цього тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що після подолання позначки 9,5 тисяч нових хворих на добу Україна може повернутись до суворих карантинних заходів.

Щоправда, пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов у парламенті назвав набагато більші цифри, після яких країна може бути змушена піти на локдаун - понад 11-13 тисяч.

Наприкінці тижня Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалам назвав нову цифру - 15 тисяч нових хворих на день. Але наголосив, що наразі країна не планує локдауну, адже це може зупинити економіку.