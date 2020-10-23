У Китаї вперше зафільмували секс панд на волі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пандам важко розмножуватися у зоопарках, і здається, дослідники зрозуміли, чому так відбувається (фото - ілюстративне)

Команда документалістів вперше зафільмувала змагання за самку і процес спарювання у великих панд. Фільмували рідкісних тварин у джунглях в районі китайського гірського хребта Ціньлін.

Виявлені документалістами особливості процесу, ймовірно, пояснюють, чому панди так рідко розмножуються у неволі.

На відео потрапили всі супутні розмноженню ритуали панд. За самку змагаються два самці - молодий і старший. Перемагає перший.

Процес змагання і залицяння у панд включає маркування території слиною і фекаліями, сутички між конкуруючими самцями, а іноді і між самцем і самкою, і гучне гарчання самців - аби налякати один одного.

Окрім того, самці іноді брали самку "в заручники". Всі ці ритуали, вважають дослідники, прискорювали овуляцію самки. Так відбувається у всіх панд, пояснює коментатор.

Такі складні ритуали непросто відтворити в неволі, і, можливо, тому ці пухнасті звірі так рідко розмножуються в зоопарках.

Щоб зафільмувати ритуали і секс панд, команда режисерів, лісничих і вчених три роки провела в джунглях в районі хребта Ціньлін.

"У сезон розмноження їхні території перетинаються, і вони можуть долати до декількох десятків кілометрів на день в пошуках партнера", - каже один з документалістів.