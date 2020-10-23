Чому Covid-19 такий заразний
Чому Covid-19 такий заразний
Коронавірус, який спричиняє Covid-19, поширюється швидко. Але чому він такий заразний?
Зокрема, через розташування клітин, які вірус уражає першими. Келихоподібні клітини в носі можуть легко підчепити коронавірус, так як і війчасті клітини.
Ці клітини виробляють і транспортують слиз. Вони містять два типи рецепторного білка, до якого прикріплюється коронавірус.
Оскільки ці клітини є в носі, людям дуже просто вдихати й видихати частинки вірусу.
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