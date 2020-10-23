"Унікальна українська вакцина" Зеленського. Що про неї відомо

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Днями науковці презентували Володимиру Зеленському перші результати доклінічних досліджень "оригінального українського кандидата у вакцини" від Covid-19. Вже незабаром президент дав інтерв'ю, в якому розсипався компліментами на адресу нової розробки.

"Вона унікальна - це не пафос і не популізм. Вона унікальна, вона не така як інші, це ключ цієї вакцини. Ви не розумієте, що зі мною і деякими іншими серйозними людьми відбувалося, коли ми почули результати цієї саме української вакцини. Ми дуже раділи", - заявив він.

Президент додав, що розкривати усю інформацію про неї поки що зарано, оскільки "вакцина" ще має пройти клінічні дослідження. За словами Зеленського, над нею працювали близько шести місяців, проте на людях її ще не досліджували.

У разі потреби, пообіцяв президент, він готовий буде випробувати вакцину на собі: "Ті результати, які показували, - я із задоволенням. Якщо скажуть - так, (випробую - Ред.)".

Розповідаємо, що наразі відомо про "унікальну українську вакцину" і що про неї думають фахівці.

Хто розробники і що за вакцина

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, серед розробників вакцини - американська компанія DiaPrep System Inc, українська компанія "Діапроф-Мед" і українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН.

Публічно розробників вакцини представляє доктор медичних наук Михайло Фаворов. Свого часу він був заступником гендиректора Міжнародного інституту вакцин при ООН. Наразі ж очолює компанію DiaPrep System Inc - ту саму, яку Степанов згадував у списку розробників.

Фаворов розповів, що розробка є результатом роботи саме українських вчених, а його до проєкту запросили як "спеціаліста екстракласу", який має широкі зв'язки у медичній галузі.

За його словами, називати "українську вакцину" саме вакциною поки зарано - наразі це, за його ж висловом, "прототип прототипу", який при цьому має хороший потенціал.

Під час пресконференції, присвяченої майбутньому препарату, Фаворов пояснив, що йдеться про рекомбінантну вакцину: вчені, каже він, в лабораторних умовах розробили білок, який дозволяє отримати антитіла, що нейтралізують вірус.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Володимир Зеленський "дуже радий" успіхам у розробках української вакцини. Каже, готовий випробувати її на собі

Наразі проводилися виключно доклінічні дослідження розробки - її тестували на мишах, щурах, кроликах.

"Нам вдалося показати, що моноклональні антитіла мишей, яких ми імунізували нашим білком, не давали вірусу руйнувати культуру клітин. Тобто вони, це вже науково доведено, захищають клітини від дії вірусу", - каже Фаворов.

Наступний етап - безпосередня розробка вакцини і проведення клінічних досліджень - тестування на людях.

"Це тривалий процес. Він включає три фази перевірки, багато-багато труднощів. Але вже зрозуміло, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від Covid-19", - розповів Фаворов.

Скільки коштуватиме і як довго чекати

За словами Максима Степанова, держава готова профінансувати виготовлення вакцини в повному обсязі. Орієнтовно йдеться про суму в понад 100-150 мільйонів гривень.

Весь процес створення препарату, розповідає Фаворов, може зайняти не менш як 9 місяців - "якщо все піде абсолютно гладко". Реальні ж терміни - не менше року.

"Є процеси, які не можна прискорювати. Не можна використовувати неперевірену вакцину".

Як Максим Степанов, так і Володимир Зеленський вже встигли запевнити, що якщо найближчим часом з'являться ефективні іноземні вакцини від Covid-19, то чекати на розробку саме українського варіанту ніхто не буде.

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"Якщо у когось вакцина буде раніше, ми будемо її закуповувати в будь-якому разі. Ми не будемо чекати нашої, - її додамо вже потім", - пояснив президент.

Максим Степанов, своєю чергою, також звернувся до критиків, які не вірять в потенціал української вакцини, або ж взагалі іронізують над самою можливістю появи такого препарату.

"Хочу звернутися до скептиків. Інколи зустрічаєш в пресі думки, що в Україні це (розробка вакцини - Ред.) неможливо. Мені здається, це наш якийсь комплекс меншовартості, який треба вже прибирати. Я вірю в українських вчених, українських лікарів і в українські розробки", - вважає міністр.

"Кандидати на Шнобелівську премію"?

Звістка про роботу над українською вакциною викликала бурхливе обговорення - як серед звичайних користувачів соцмереж, так і в колі фахівців.

Епідеміолог, голова громадської спілки "Національна медична палата України" Сергій Кравченко в ефірі програми "Право на владу" назвав усю історію з українською вакциною "дешевим піаром".

"Це взагалі не дискусійна тема. Обговорювати цей рівень лабораторної роботи студента біологічного факультету університету Шевченка - це невігластво вищого рівня. Українські медики та вчені можуть звернутися до Майка Абрахамса - людини, яка заснувала Шнобелівську премію", - емоційно зазначив він.

"На жаль цьогорічне вручення премії вже відбулося, тому, я думаю, це "досягнення" ми будемо представляти Шнобелівському комітету вже наступного року".

У розмові з BBC News Україна пан Кравченко запевнив, що те, про що говорить Михайло Фаворов, "не має жодного відношення до науки".

"В теорії усе те, про що він розповідає, можна було б реалізувати. Але на практиці це ні до чого б не призвело - тим більше до чогось, що дозволило б створити вакцину, яка мала б специфічність до коронавірусної хвороби".

"Щоб це зрозуміти, достатньо взяти підручник з біології за восьмий клас", - каже пан Кравченко.

"В Україні ні в чому не можна бути впевненим"

Кандидат медичних наук, інфекціоніст Федір Лапій менш однозначний у своїх оцінках - хоча й також не приховує певного скепсису щодо потенціалу української вакцини.

"Якщо брати біологічну складову, то те, що озвучується, - звучить загалом достатньо логічно. Сама технологія не є новою - схожі використовуються для створення вакцин проти гепатиту B, проти вірусу папіломи людини", - каже він у розмові з BBC News Україна.

За словами пана Лапія, у фахівців були певні питання до того, як саме вивчалася нейтралізація вірусу, враховуючи те, що в Україні немає лабораторій для роботи з SARS-CoV-2. Але під час пресконференції пан Фаворов пояснив, що це відбувалося в американських лабораторіях.

"Той білок, який взяли за основу для формування імунної відповіді - він відомий, ще влітку була інформація про те, що він може стати основою для формування вакцини. А от наскільки ця вакцина унікальна, як вони говорять, - треба ще розбиратися".

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"Зараз в низці країн розробляється, тестується багато схожих типів кандидатів-вакцин, всі вони використовують різні типи білків, щоб випробувати імунну відповідь. Наскільки унікальний український варіант - тут є питання, треба дочекатися деталей, які, я сподіваюся, будуть в науковій пресі", - вважає Лапій.

Пан Лапій каже, що спершу мав сильний скепсис щодо заяв про розробку української вакцини, але згодом він дещо послабився. Але сумніви лишаються.

"Знаючи, як часто в Україні з'являються гучні заяви, то розумієш, що тут може бути все, що завгодно. І при з'ясуванні деталей все ці обнадійливі речі можуть зрештою претендувати на Шнобелівську премію. Тому висновки робити зарано"