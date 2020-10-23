У Франції гучне затримання у справі про 160 зґвалтувань
52-річного італійця, якого розшукували у Німеччині за підозрою у 160 зґвалтуваннях та сексуальному насильстві, переважно щодо неповнолітніх дівчат, арештували у Франції.
Французька Національна бригада пошуку втікачів заявила, що підозрюваного затримали минулої п'ятниці у комуні Румерсхайм-лє-О, неподалік від міста Мюлуз.
Його розшукували у зв'язку з сексуальним насильством, переважно щодо дітей партнерок, у 2000-2014 роках.
Французькі правоохоронці повідомили, що серед правопорушень, в яких його підозрюють, було зґвалтування його власної доньки протягом низки років.
Влада Німеччини вперше попередила правоохоронців інших країн 7 жовтня про те, що підозрюваний переїхав до Франції. 16 жовтня його затримали.
Зараз його утримують у місті Кольмар на час процедури екстрадиції.