Війна в Карабаху: Росія відмовилася допомагати вірменам

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменський солдат в окопах біля міста Агдам

Організація договору з колективної безпеки, яку створила Росія і до якої входить Вірменія, не буде допомагати невизнаній Нагірно-Карабаській республіці у війні з Азербайджаном. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін.

"ОДКБ допомагає своїм державам-членам в певних ситуаціях, коли є явна агресія. Поки мова йде про Нагірний Карабах, який не є визнаним самими ж вірменами частиною своєї території і не може бути, ймовірно, визнаний, некоректно говорити про залучення оборонного потенціалу ОДКБ", - заявив він журналістам.

До створеної Росією Організації договору про колективну безпеку входять, крім Росії та Вірменії, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Всі ці країни, окрім Вірменії, підтримують дружні стосунки з Азербайджаном.

Сьогодні лідер невизнаної НКР Араїк Арутюнян написав відкритого листа до президента Росії Володимира Путіна у Facebook, в якому закликав його допомогти з припиненням бойових дій та поверненням до перемовин.

Нова війна в Карабаху почалася 27 вересня.

Відтоді в боях загинули, за даними невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, 927 вірменських військових та добровольців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон 23-річного вірменського військового у місті Гюмрі (Вірменія)

Азербайджан не розголошує свої бойові втрати. Водночас Російська служба ВВС знайшла на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур, з населенням 100 тисяч людей, 26 свіжих могил військових, що загинули під час війни у Карабаху.

З обох боків на війні загинули десятки цивільних, зокрема, діти. Точну кількість жертв серед цивільних наразі важко перевірити.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон цивільних жертв війни в місті Гянджа (Азербайджан)

Яка ситуація склалася на фронті?

З початку війни 27 вересня азербайджанській армії вдалося встановити контроль над невеликою територією на півночі Нагірного Карабаху, але найбільше вона просунулася на півдні Нагірного Карабаху та так званого "поясу безпеки" біля кордону з Іраном.

У п'ятницю президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що азербайджанські військові взяли під контроль ще 13 селищ, шість з них неподалік від офіційного кордону з Вірменією. Єреван цю заяву не коментував.

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка повідомила про обстріли міст Мартуні та Аскеран в центральній частині контрольованої нею території.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Степанакерт - столиця невизнаної Нагірно-Карабаської республіки

Водночас телеграм-канал невизнаної республіки "НКР ИнфоЦентр" стверджує, що азербайджанська армія в п'ятницю обстріляла з "Граду" місто Лачин на головній дорозі, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах.

"Вдень, близько 14:20, противник обстріляв з установки "Град" територію громади Карега Кашатагського району, потім ділянку дороги Карега-Бердзор. Крім матеріальних збитків, жертв серед мирного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Бердзор - це вірменська назва Лачина, а селище Карега розташоване поряд з ним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так званий "Лачинський коридор" має важливе значення для сполучення Вірменії та Нагірного Карабаху. Фото 2007 року

Азербайджанська армія, наступаючи з півдня, підійшла до Лачина на відстань артилерійських ударів. У четвер азербайджанські солдати розмістили в соцмережах відео з села Гюлебірд в 16 км на південь від Лачина.