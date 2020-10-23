Місцеві вибори під час карантину: як голосуватимуть українці

У випуску новин:

У масці і з власною ручкою: як українці голосуватимуть на місцевих виборах під час карантину.

Свіжі могили в Азербайджані. Як прощаються із загиблими у боях за Нагірний Карабах, коли влада не розголошує втрати.

Фінальні дебати кандидатів у президенти США - Джо Байдена і Дональда Трампа: що політики говорили про Україну.

У Британії добровольців навмисно заражають коронавірусом, щоби знайти вакцину.

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