Місцеві вибори під час карантину: як голосуватимуть українці

У випуску новин:

  • У масці і з власною ручкою: як українці голосуватимуть на місцевих виборах під час карантину.
  • Свіжі могили в Азербайджані. Як прощаються із загиблими у боях за Нагірний Карабах, коли влада не розголошує втрати.
  • Фінальні дебати кандидатів у президенти США - Джо Байдена і Дональда Трампа: що політики говорили про Україну.
  • У Британії добровольців навмисно заражають коронавірусом, щоби знайти вакцину.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!