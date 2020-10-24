У президента Польщі коронавірус. З ним нещодавно зустрічався Зеленський

Автор фото, УНІАН

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус. Про це повідомив його прессекретар Блажей Спіхальскій в Twitter.

Він зазначив, що польський лідер почувається добре. Сам Спіхальскій йде на карантин.

З 11 по 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

13 жовтня президенти відвідали Одесу і взяли участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Через погіршення ситуації з COVID-19 у Польщі оголосили "червону зону".